De perfecte wafels: met deze recepten en tips lukt het iedereen

Leuk om samen met de kinderen te maken, of gewoon voor jezelf! Perfecte wafels bakken is niet zo moeilijk, en met deze succestips en -recepten lukt het zeker. Maar er zijn wel een paar dingen waar je op moet letten.

Tips voor de perfecte wafels

Wil je graag perfecte wafels op tafel toveren? Neem dan zeker deze tips ter harte en laat je inspireren door onze recepten!

1. Voorverwarmen

Laat het wafelijzer goed voorverwarmen voor je het beslag erin doet. De meeste moderne wafelijzers hebben een lampje dat aan- of uitgaat zodra de juiste temperatuur bereikt is.

2. Invetten

Doe wat boter of olie in je beslag, en vet het wafelijzer ook goed in. Dat gaat het makkelijkst met olie (maïsolie of arachideolie bijvoorbeeld) maar gesmolten boter kan ook. Gebruik een borsteltje met natuurlijke haren.

Moderne wafelijzers zijn vaak antikleef en hoef je maar één keer in te wrijven bij het begin van iedere bakbeurt.

3. Een beetje geduld

Doe het wafelijzer niet te snel open: dan trek je de wafel uit elkaar. Het duurt ongeveer 2 minuten voor je wafel klaar is. Je kunt dat ook zien: als er geen stoom meer langs de zijkanten uit het wafelijzer komt, is de wafel klaar.

4. Aangebakken restjes?

Is er toch wat aangebakken? Dan maak je het wafelijzer snel schoon door wat aardappelbloem los te roeren met koud water, tot je een dik papje krijgt. Bak daar een ‘wafel’ van: alle aangebrande restjes zullen aan de wafel blijven plakken. Gebruik in geen geval een schuursponsje!

5. Prikken maar

Een wafel haal je het makkelijkst uit het ijzer met een prikvork: twee lange priemen met een handvat eraan. Met een vork gaat ook, maar let er dan zeker op dat je ver genoeg prikt.

6. Afkoelen

Je kunt ze warm eten, maar wil je ze bewaren, laat ze dan eerst volledig afkoelen op een rooster. Bewaar ze daarna in een goed afgesloten koekblik.

