Alles in één pan: een voorsmaakje van Pascale Naessens nieuwe boek

Met ‘Super Simpel’ serveert Pascale precies wat ze belooft: supersimpele, maar vooral ook gezonde en lekkere gerechten… zonder veel afwas. Laat je verrassen door deze eenpansgerechten!

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 10 min. + 15 min. gaartijd

1. Lekker vers

We leven in een jachtige tijd waarin bewerkte voeding overal beschikbaar is. Pascale gaat de strijd aan met deze trend: “Met ‘Super simpel’ wil ik laten zien dat gezond koken helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn of uren hoeft te duren.”

2. Koken is fun

Er is zoveel te winnen als je zelf kookt. Het is niet alleen goed voor een gezond en energiek lichaam, ook de creativiteit komt je ten goede. “Iets maken geeft zoveel voldoening”, vertelt Pascale. “We zijn allemaal creatieve wezens en koken is voor mij ook plezier hebben en spelen.”

3. Kleurrijk mag

Pascale: “Mijn moeder kookte niet graag. Het was ook altijd hetzelfde ritueel: aardappelen schillen en koken, vis of vlees bakken en dan een potje saus en nog een pan groenten bereiden. Dat is gewoon saai. Koken is vandaag veel creatiever, maar tegelijk ook eenvoudiger en kleurrijker. Dat is de stijl waar ik van hou, en die ik met veel enthousiasme wil delen.”

4. Geen afwas

“De recepten in ‘Super Simpel’ zijn perfect voor drukke doordeweekse dagen. De gerechten zijn eenvoudig, en door maar één pan te gebruiken, hoef je je daarna ook niet meer door een berg afwas te worstelen. Zo is er ‘s avonds nog tijd over om te genieten van een wandeling of een goed boek”, glimlacht Pascale. “Alles draait om balans.”

