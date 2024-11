Goede vraag: is er een verschil tussen de matte en de blinkende kant van aluminiumfolie?

Je vraagt het je vast ook wel eens af wanneer je de rol aluminiumfolie in je handen hebt: welke kant moet er nu naar binnen en welke naar buiten? Culiredactrice Sofie weet raad.

Lezer Harry: “Elke keer weer is er thuis discussie: wat is nu de goede kant van aluminiumfolie, de matte of de blinkende kant?”

Culiredactrice Sofie: “Wel Harry, er is geen goede kant. Dat de ene kant van de folie blinkt en de andere mat is, komt gewoon door het productieproces. Beide kanten zijn bruikbaar. Maar niet alleen bij jou thuis is er discussie over. Sommige chefs beweren dat de blinkende kant de warmte zou weerkaatsen, terwijl de matte kant de warmte beter zou absorberen. Om te voorkomen dat iets te snel bruin wordt, zou je dan de glanzende kant naar buiten moeten leggen, en om iets sneller warm te laten worden, zou je de matte kant naar buiten moeten doen. Ik heb er persoonlijk mijn twijfels over of er wel zo’n effect bestaat bij zo’n dun laagje. Volgens mij maakt het allemaal niet veel uit welke kant je gebruikt.”

Wel handig, zo’n rol aluminiumfolie

Je kunt het gebruiken om een ovengerecht af te dekken zodat het niet te snel bruin wordt.

Je kunt er makkelijk een papillot van vouwen om vis of groenten in te garen.

Leg een laagje aluminiumfolie onderaan in je oven wanneer je iets klaarmaakt wat kan overlopen of wat spettert: het maakt het schoonmaken van je oven een heel stuk makkelijker.

Wanneer je op gas kookt, kun je ook aluminiumfolie rondom de gaspitten leggen om te voorkomen dat het fornuis vuil wordt.

Wanneer je een stukje vlees gebakken hebt, haal je het uit de pan, wikkelt het in aluminiumfolie en laat het zo nog even rusten. Het vlees blijft warm terwijl de sappen zich kunnen herverdelen, waardoor je een mals stukje vlees op je bord krijgt.

Aluminiumfolie kun je ook gebruiken om restjes in te verpakken, al bestaan daar momenteel wel betere en milieuvriendelijkere alternatieven voor.

Deksel van je kookpot kwijt? Geen paniek, met een vel aluminiumfolie kun je ook je pan of kookpot afdekken om de warmte in de pot te houden.

In het barbecueseizoen komt een prop aluminiumfolie goed van pas om het rooster schoon te maken.

