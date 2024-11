Bakken met noten: 20 heerlijke gerechten

Bakken met noten, dat is altijd een goed idee. Je kunt er heel wat lekkers mee maken. Denk maar aan een lekkere notencake, de hazelnootstukjes bovenop een chocoladetaart of de walnoten in een klassieke worteltaart. Die stukjes noten zorgen telkens voor een lekker krokantje én voegen ook een heerlijke smaak toe.

Waarom is bakken met noten een goed idee?

Een van gezondste tussendoortjes die je kunt kiezen, is ongetwijfeld een handvol noten. Dat komt neer op 15-25 gram noten per dag. Als je dat iedere dag eet, is dat alleen maar positief voor je gezondheid. Noten zijn rijk aan eiwitten, vezels en verschillende vitaminen en mineralen zoals calcium, magnesium, ijzer en vitamine E. Daarnaast helpen noten ook het risico op hart- en vaatziekten in te dammen omdat ze de LDL (ook al gekend als slechte cholesterol) verlagen.

Er bestaan heel wat soorten en varianten. Kies idealiter meestal de rauwe, onbewerkte noten, en slechts af en toe de gezouten variant.

Bakken met noten is dan ook een goede én lekkere keuze. Zoals al het gebak hieronder!

De lekkerste gerechten

Kun je nog enkele tips gebruiken vooraleer je aan de slag gaat? Dan ben je bij onze collega’s van Libelle Lekker aan het juiste adres! Zij lijsten 4 praktische én budgetvriendelijke tips op voor wanneer je bakt met noten.

Wat denk je van dit heerlijk gebak?

