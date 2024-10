Goeie vraag: kun je met een gewoon wafelijzer Brusselse wafels bakken?

Als Belgen mogen we trots zijn op onze wafels: Luikse wafels, Brusselse wafels… Ze zijn dé perfecte verwennerij. Maar die Brusselse wafels, hoe bak je die nu het best? Culiredactrice Sofie legt uit.

Brusselse wafels met een gewoon wafelijzer?

Lezeres Sonja: “Ik hou van Brusselse wafels. Heb ik daar een speciaal wafelijzer voor nodig, of kan het ook in mijn gewone wafelijzer?” Culiredactrice Sofie: “Voor lekkere Brusselse wafels zijn meerdere zaken belangrijk. Eerst en vooral heb je een recept specifiek voor Brusselse wafels nodig. Daarin zit meestal gist, en ook opgeklopt eiwit. Dat zorgt ervoor dat de wafels lekker luchtig en krokant worden. Verder zit er niet te veel suiker in het beslag: zo blijven de wafels mooi licht van kleur. Dit is bijvoorbeeld een prima recept: Brusselse wafels met aardbeien en slagroom Daarnaast heb je ook diepe wafelvormen nodig. Met te kleine, ondiepe ruitjes worden je wafels niet luchtig en krokant. Ik adviseer daarom altijd om, als je ook Brusselse wafels wilt bakken, een wafelijzer met voldoende diepe óf met verwisselbare platen te kopen. Het wafelijzer moet goed heet kunnen worden én voorverwarmd zijn. Kies dus voor een toestel met een voldoende hoge wattage en liefst met een regelbare temperatuur. Als de wafels te lang moeten bakken, kunnen ze taai worden. En bakken ze te snel, dan kan het gebeuren dat de buitenkant snel bruin kleurt, maar de wafel binnenin nog rauw is.

Je zelfgebakken Brusselse wafels eet je het best meteen als ze uit het wafelijzer komen: als ze langer blijven staan, worden ze minder krokant. Wil je ze toch op voorhand bakken, warm ze dan op in de heteluchtoven of in de broodrooster. Ook in de airfryer heb ik dat al geprobeerd en ook dat lukt perfect: 1 à 2 minuten op 180°C was in mijn airfryer voldoende, maar dat kan natuurlijk verschillen naargelang het type toestel.”

