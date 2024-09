Kun je rauwe champignons invriezen?

Iedereen maakt het wel eens mee: te veel van iets gekocht, of onverwachte andere plannen, en je hebt nog groenten in de koelkast liggen die eigenlijk op moeten. Invriezen dan maar! Maar lukt dat ook met alles? Met champignons bijvoorbeeld? Culiredactrice Sofie zocht het uit.

Lezeres Katty: “Ik heb te veel champignons gekocht. Zou ik die rauw kunnen invriezen?”

Culiredactrice Sofie: “In principe is dit mogelijk. Was de champignons niet, maar maak ze droog schoon met een borsteltje of een stukje keukenpapier. Wanneer je ze onderdompelt in water, nemen ze te veel vocht op. Snij ze vervolgens in plakjes of in vieren, leg ze los naast elkaar op een schaal en vries ze in. Daarna kun je de bevroren champignons in een diepvrieszakje doen en zo verder in de diepvriezer bewaren. De champignons blijven 3 maanden goed in de diepvriezer.”

Moet je ze niet blancheren?

“Hoewel je champignons dus rauw kunt invriezen, helpt blancheren (kort koken) om de textuur en smaak van de paddenstoelen beter te behouden. Breng hiervoor een ruime pan water aan de kook en dompel er de in plakjes of stukjes gesneden champignons 1 à 2 minuten in onder. Giet ze vervolgens af of haal ze met een schuimspaan uit het kookwater, en laat ze direct afkoelen in ijswater (koud water met ijsblokjes erbij). Laat ze daarna goed uitlekken en dep goed droog alvorens in te vriezen.”

Kun je diepvrieschampignons voor alles gebruiken?

“Laat de champignons niet ontdooien voor je ze gaat gebruiken, want dan verliezen ze veel vocht en worden ze taai. Bak de bevroren champignons liever in een hete pan en voeg ze dan toe aan een saus of stoofpotje. Je kunt de champignons ook eerst kort bakken in een beetje olijfolie voor je ze invriest.

Helemaal hetzelfde als verse champignons is het natuurlijk niet, omdat invriezen de textuur verandert. Ik lust ze zelf liever vers.”

Heb jij ook een vraag voor Sofie? Stuur ze naar lekker@libelle.be, dan wordt ze binnenkort beantwoord.

