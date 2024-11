Desserts met confituur: 34 zoete toppers

In de hoofdrol of gewoon om je dessert iets smeuïger te maken: confituur is een trouwe bondgenoot in veel desserts. Vooral met de zomer in aantocht is confituur zo veelzijdig én vooral extra lekker. Want met al het zoete fruit in de winkels (of uit eigen tuin) maak je zo zelf enkele potjes.

34 desserts met confituur

Eens zelf gemaakt (of gekocht) smaakt confituur niet alleen op een boterham of toast, maar het past ook in tal van desserts. Wat dacht je van een zelfgemaakte frangipane of een heerlijke rolbiscuit? Keuze te over! Mmm, van welk receptje ga jij watertanden?

Nog meer genieten van confituur:

