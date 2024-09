Kun je diepgevroren pepertjes laten drogen?

Wie al eens pepertjes in de moestuin had staan, weet dat je met de opbrengst van één plantje wel een jaar toekomt. Maar dan moet je de pepertjes wel goed kunnen bewaren: gedroogd, of in de diepvries. En als de diepvries vol zit, kun je die bevroren pepertjes dan alsnog drogen?



Lezeres Sonja: “In mijn diepvriezer zitten nog rode pepertjes van vorig jaar. Kan ik die ontdooien en laten drogen?”

Culiredactrice Sofie: “Als je pepertjes wilt drogen, doe je dat het beste met verse pepertjes. Als ze al ingevroren zijn, lukt het niet meer goed omdat de textuur door het invriezen en ontdooien verandert en omdat ontdooide pepertjes vochtiger zijn dan verse pepertjes. Het risico op beschimmelen is groter. Je kunt ze wel gemakkelijk in bevroren vorm fijnhakken of in ringetjes snijden en door je gerechtjes doen, dat doe ik ook.”

Er zijn nog meer dingen die je rechtstreeks uit de diepvriezer kunt gebruiken

“Er zijn wel meer dingen die ik altijd in de diepvriezer heb en in diepgevroren toestand snij of rasp om in gerechtjes te gebruiken. Bijvoorbeeld

knoflook : pel de teentjes, bewaar ze in een glazen bokaaltje (tegen geuroverdracht) in de diepvriezer en snijd of hak wat je nodig hebt, rechtstreeks uit de diepvriezer.

: pel de teentjes, bewaar ze in een glazen bokaaltje (tegen geuroverdracht) in de diepvriezer en snijd of hak wat je nodig hebt, rechtstreeks uit de diepvriezer. gember : spoel de knol en bewaar ‘m in een diepvrieszakje in de diepvriezer. Heb je gember nodig, dan schraap je met een mesje de schil eraf en raspt zoveel gember als je nodig hebt van de bevroren wortel.

: spoel de knol en bewaar ‘m in een diepvrieszakje in de diepvriezer. Heb je gember nodig, dan schraap je met een mesje de schil eraf en raspt zoveel gember als je nodig hebt van de bevroren wortel. peterselie: restjes van een bos (krul)peterselie spoel ik, laat ik goed drogen en doe ik in een diepvrieszakje in de diepvriezer. Rol de bevroren peterselie eens goed over het keukenblad en je hebt meteen ‘gehakte peterselie’ om over je gerechtje te strooien.

Op die manier hoef je veel minder weg te gooien: goed voor je portemonnee.”

Recepten die wel een pittig pepertje kunnen gebruiken

Ook een vraag voor Sofie? Stuur ze naar lekker@libelle.be en wie weet zie je ze binnenkort beantwoord!

Meer lezen over pepertjes