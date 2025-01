Koken voor één persoon: voorsmaakje uit ‘Eén pan, één portie’

In het boek ‘Eén pan, één portie’ toont Eleanor Wilkinson dat koken voor één helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Bel die take-away maar af, want deze smakelijke eenpansgerechten zet je zó op tafel.

Wist je dat begin 2024 33% van de Vlamingen alleen woonde? Het aantal solohuishoudens zal de komende jaren trouwens enkel nog toenemen. Hoog tijd dus om te leren koken voor één persoon, en dat liefst zonder restjes, met minder afwas en meer smaak. Koken voor jezelf mag een plezier zijn!

Recept: risotto carbonara

Voor 1 persoon

Bereidingstijd: 40 minuten

Ingrediënten

100 g pancetta, in blokjes van 1 cm of spekreepjes

80 g arboriorijst

1 ei + 1 eidooier

35 g parmezaan, geraspt

15 g boter, koud

zwarte peper en zout

Zo maak je het

Doe de pancetta in een koude steelpan en zet die op middelhoog vuur. Bak 8 minuten tot de pancetta goudkleurig en krokant is en een deel van het vet is vrijgekomen. Zijn de blokjes krokant, schep dan een paar lepels uit de pan en bewaar die om straks over de risotto te scheppen. Voeg de droge rijst toe en bak die ongeveer 2 minuten in het vet.

Voeg langzaam in delen 350 milliliter water toe, ongeveer 100 milliliter per keer, en roer veel. Voeg pas meer water toe als de vorige hoeveelheid is geabsorbeerd. Klop intussen in een kom het ei, de dooier, parmezaan en flink wat zwarte peper door elkaar.

Na ongeveer 18 minuten is al het water toegevoegd en is de rijst bijna gaar. Laat koken tot de rijst iets minder vloeibaar is dan je wilt. Is al het water geabsorbeerd, haal de pan dan van het vuur en roer de risotto 2 minuten door, tot hij wat is afgekoeld.

Schep na 2 minuten 1 lepel risotto bij het ei-kaasmengsel en roer door elkaar. Hiermee temper je de eieren en voorkom je dat je roerei krijgt. Voeg het eimengsel toe aan de pan risotto en roer goed. Zet de pan terug op laag tot matig vuur en verhit 2 à 3 minuten, tot de risotto romig en zijdezacht is en langzaam van een lepel af valt (niet te vloeibaar en zeker niet te dik). Roer er ten slotte de koude boter door tot die is gesmolten.

Breng eventueel op smaak met zout (de parmezaan en de pancetta zijn ook al zout). Dien op met extra zwarte peper en schep er de bewaarde pancetta over.

Tip! Nog 1 eiwit over? Bewaar het in de vriezer tot je het nodig hebt, of gebruik het in een bakrecept.

4 tips voor de solokok

Gebruik één ingrediënt meerdere keren en vermijd zo dat je een ingrediënt na enkele weken in de vuilnisbak moet gooien. Je wilt natuurlijk niet de hele week gestoofde pompoen eten, spring er dus creatief mee om. Rooster de pompoen ook eens in de oven of verwerk hem in een soepje of puree. Het opzoeken van receptjes kan best ontspannend zijn.

Gebruik een weegschaal om zo weinig mogelijk restjes te hebben. Zet de pan op een weegschaal en weeg je ingrediënten meteen af.

Maak handig gebruik van je diepvries als je in de supermarkt geen aparte stukken vlees kunt kopen. Verpak het extra stuk vlees meteen na aankoop en vries het in.

Investeer in kleinere potten, pannen, ovenschalen en taartvormen op jouw maat: een diameter van 17 à 20 cm is ideaal voor een eenpersoonsportie.

Nog meer lekkere eenpersoonsgerechten vind je in ‘Eén pan, één portie’ van Eleanor Wilkinson, € 24,99, Uitgeverij Fontaine.

