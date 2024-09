Het juiste sausje maakt je gerecht echt áf. Maar veel sauzen worden gemaakt met boter of room. Wat als je geen lactose mag? Wel, wij hebben wat suggesties voor jou.

Welke ingrediënten kunnen een probleem zijn als je geen lactose mag?

Lactose is een suiker die van nature voorkomt in melkproducten. Mensen met lactose-intolerantie hebben problemen met het verteren van deze suiker en krijgen dan darmproblemen. Ben je lactose-intolerant, dan mijd je best de volgende producten:

dierlijke zuivel: melk (koemelk, geitenmelk, schapenmelk… én ook karnemelk), boter, room, kaas (vooral de zachte kazen, sommige harde kazen kunnen wel), yoghurt, plattekaas …

melk (koemelk, geitenmelk, schapenmelk… én ook karnemelk), boter, room, kaas (vooral de zachte kazen, sommige harde kazen kunnen wel), yoghurt, plattekaas … bewerkte voedingsmiddelen: je eet beter geen kant-en-klare sauzen, soepen, gerechten, desserts, gebak, ijs, snoep … of bewerkt vlees (worst, ham …) tenzij je de ingrediëntenlijst hebt gecheckt.

je eet beter geen kant-en-klare sauzen, soepen, gerechten, desserts, gebak, ijs, snoep … of bewerkt vlees (worst, ham …) tenzij je de ingrediëntenlijst hebt gecheckt. bepaalde additieven: let ook op de woorden melkpoeder, wei, weipoeder, caseïne, caseïnaten, lactose en kaaspoeder op het etiket.

Hoe kun je deze ingrediënten vervangen?

Dierlijke zuivel kun je vrij makkelijk vervangen door plantaardige alternatieven: sojamelk, kokosyoghurt, haverroom, margarine in plaats van boter … Daarnaast bestaat er ook lactosevrije zuivel: wel afkomstig van dierlijke zuivel, maar de lactose is eruit gefilterd.

Een tip: in de supermarkt zijn tegenwoordig heel wat vegan alternatieven te vinden, denk bijvoorbeeld aan vegan roomkaas. Doordat deze producten puur plantaardig zijn, bevatten ze ook geen lactose.

Deze zelfgemaakte sauzen zijn lactosevrij

Opgelet, in sommige van deze recepten worden de aanbaksels uit de pan gebruikt als basis. Dat kan natuurlijk alleen lactosevrij zijn als je geen boter hebt gebruikt om te bakken, maar plantaardige margarine of olie.

Nog meer lactosevrij