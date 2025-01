Dit zetten wij nú op het menu: makkelijke eenpanslasagne

Als Donna Hay een nieuw boek uitbrengt, kunnen wij niet wachten om haar heerlijk lichte gerechten op tafel te zetten. Als ze het dan ook nog ‘Too easy’ noemt, staan we al helemáál te trappelen.

Donna: “Als je wel van lasagne houdt, maar niet van lange bereidingstijden, dan is dit jouw recept. Het is geen traditionele lasagne, maar geeft je wel die troostrijke, smeltende sensatie van lasagne, in een fractie van de tijd. Probeer het – ik weet zeker dat je het lekker vindt!”

Eenpanslasagne

Voor 6 personen

Bereidingstijd: 55 min. + 12 min. in de oven

Ingrediënten

2 el olijfolie, extra vierge

1 ui, gesnipperd

3 tenen knoflook, geperst

600 g rundergehakt

1 l goede rundvleesbouillon

3 blikjes tomatenblokjes, 400 g/stuk

2 el fijngesneden oreganoblaadjes

250 g verse lasagnebladeren, in repen van 5 x 21 cm

5 g basilicumblaadjes, fijngesneden, plus extra voor de afwerking

zeezout en versgemalen zwarte peper

VOOR HET MASCARPONE-KAASLAAGJE:

350 g mascarpone

80 g geraspte parmezaan, plus extra voor de afwerking

1 bolletje verse mozzarella, 125 g, uitgelekt, in plakjes

versgemalen zwarte peper

Zo maak je het

Verhit een grote, diepe ovenbestendige koekenpan op matig, hoog vuur. Schenk de olie erin en fruit de ui 5 minuten, tot hij zacht en goudkleurig is. Voeg de knoflook en het gehakt toe en bak al roerend 6 minuten, of tot het gehakt rondom bruin is. Voeg de bouillon, tomatenblokjes, oregano, peper en zout toe en breng de saus aan de kook.

Zet het vuur zachter en laat de saus 35 à 40 minuten zacht koken, of tot ze ongeveer met een derde is ingekookt. Het mengsel moet vrij vloeibaar blijven. Roer er, steeds met een paar tegelijk, de repen verse lasagne door. Laat 3 minuten koken, roer af en toe, tot de pasta zacht wordt. Haal de pan van het vuur en roer er het basilicum door.

Verwarm de grill op hoge stand. Maak het mascarpone-kaaslaagje door de mascarpone, parmezaan en wat peper door elkaar te roeren. Verdeel over de saus en leg de mozzarella erop. Zet 10 à 12 minuten onder de grill, of tot de lasagne goudkleurig is en borrelt. Garneer met extra basilicum en parmezaan en dien op.

Donna: “Verse lasagnevellen koop je in de koelafdeling van jouw supermarkt. Heb je enkel gedroogde lasagnevellen in huis, leg ze dan een minuut in kokend water, of tot ze soepel worden. Giet ze af en gebruik ze zoals je verse lasagne gebruikt.”

Meer ontdekken uit Too Easy van Donna Hay

Moeten we Donna Hay nog aan je voorstellen? Al meer dan twintig jaar is ze dé queen van de Australische foodscene. Ze staat bekend om haar gemakkelijke, gezonde keuken, vol snelle versies van klassiekers mét extra groenten. Haar kookstijl: simpel, slim en vers. Met ‘Too easy’ heeft ze nu haar tweeëndertigste boek uit.

Op zoek naar nog meer snelle recepten? Die vind je in ‘Too easy’ van Donna Hay, € 32,50, Uitgeverij Spectrum.