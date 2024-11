Van welke mandarijntjes kun je de schil gebruiken?

In de herfst en winter zie je wel eens recepten opduiken waar je mandarijnschil in moet gebruiken. Kan dat de schil van eender welk mandarijntje zijn? Culiredactrice Sofie geeft uitleg.

Lezeres Fréderique: “Ik zou in een cake wat geraspte mandarijnschil willen gebruiken. Mag ik daarvoor gewone mandarijnen gebruiken?”

Culiredactrice Sofie: “Wanneer je de schil van citrusfruit wilt gebruiken in gerechten, adviseren wij steeds om daarvoor biologische vruchten te gebruiken. De schil van ‘gewoon’ citrusfruit wordt vaak behandeld met stoffen om bederf en schimmelvorming te voorkomen. Biofruit is niet behandeld met chemische middelen, niet tijdens de teelt en ook niet daarna. Wetenschappers wijzen er dan wel op dat de hoeveelheid schimmeldodende middelen die gebruikt wordt zo klein is dat het voor mensen onschadelijk is, maar wij vermijden het toch liever helemaal.”

Wat als je geen biomandarijnen vindt?

“Geen paniek, ook als je geen biomandarijntjes vindt, kun je wel mandarijnschil gebruiken. Neem dan gewone mandarijnen, maar spoel ze goed onder stromend warm water en schrob met een borsteltje de resten van eventuele pesticiden zo goed mogelijk weg. Leg de mandarijn daarna in een badje van water met baksoda en spoel goed na met koud water. Daarna kun je de schil gebruiken. Lijkt dat je te ingewikkeld, vervang de mandarijnschil dan door schil van een biosinaasappel (die zijn doorgaans wel vlot te vinden) of door een beetje mandarijnaroma voor gebruik in voeding (te vinden in sommige webshops en bakwinkels).”

Ook zin in cake met mandarijnschil?

Probeer dan dit heerlijke recept. Ideaal om te maken als je straks weer te veel mandarijntjes in huis hebt.

