Panna cotta maken: 10x verrassend anders

Panna cotta is een klassieker als nagerecht. Niet alleen ontzettend lekker, maar ook makkelijk de dag voordien te bereiden. Wij geven jullie graag het basisrecept en ook onze 10 favoriete recepten met deze topper. Laat het smaken!

Wat is panna cotta eigenlijk?

Panna cotta is een heerlijk Italiaans dessert en betekent letterlijk ‘gekookte room’. Het hoofdingrediënt is dan ook room, waaraan suiker en gelatine worden toegevoegd. In het filmpje hieronder leggen onze collega’s van Libelle Lekker je stap voor stap uit hoe je de perfecte panna cotta maakt. Het recept vind je hier.



Verrassen met panna cotta

We selecteerden onze 10 favoriete (en verrassende!) bereidingen met panna cotta. De basis is altijd dezelfde, maar de afwerking is net iets anders. Smakelijk!

Tip! Gebruik eens amandelmelk in plaats van gewone melk of in plaats van de helft van de room uit het oorspronkelijke recept. Amandelmelk smaakt een beetje zoet van zichzelf, dus je hoeft niet zoveel suiker te gebruiken.

Genieten van andere lekkere desserts:

