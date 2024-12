Een voorsmaakje uit het boek ‘Traybakes’ van Stefanie Baert

Traybakes zijn onze go-to op drukke dagen. In het nieuwe boek van Stefanie Baert vinden we oneindig veel recepten voor lekkers van op de bakplaat! Zet de oven aan het werk.

Voor 10 bars. Stefanie: “ik eet meestal 1 bar als snack en 2 bars als ontbijt”

Bereidingstijd: 15 min. + 30 min. in de oven

30 g noten, zaden en/of pitten

200 g havermout

50 g pure chocoladedruppels of grof gehakte vegan chocolade

snuifje zout

2 grote of 3 kleine (over)rijpe bananen (samen minstens 250 g vruchtvlees)

1 kl vanille-extract

50 ml ahornsiroop

85 g amandelpasta

3 el olijfolie

Optioneel: extra chocolade om te smelten en als afwerking te gebruiken

Materiaal: bakvorm van 20 x 20 x 3 cm

Verwarm de oven voor op 180°C (heteluchtstand). Bedek de bakvorm met bakpapier.

Hak de noten grof. Meng de droge ingrediënten (noten, havermout, chocolade, zout) in een kom. Zet opzij.

Plet de bananen in een tweede kom en meng er de overige natte ingrediënten (vanille-extract, ahornsiroop, amandelpasta, olijfolie) onder.

Voeg de droge en de natte ingre-diënten samen, meng goed met een spatel en stort het mengsel in de bakvorm. Duw de randen goed aan en maak de bovenkant vlak met een spatel of met je vochtige handen. Het deeg zou ongeveer 2 centimeter dik moeten zijn.

Bak 25 minuten in de oven of tot de ‘koek’ stevig aanvoelt. Laat volledig afkoelen.

Optioneel: smelt wat chocolade en giet in een zigzagpatroon op de afgekoelde koek. Laat de chocolade opstijven in de koelkast en snij het geheel dan in repen.

“Bewaar je de bars in de vriezer? Leg dan een stukje bakpapier tussen de verschillende lagen, zodat ze niet aan elkaar kleven. Zo kun je telkens de gewenste portie uit de vriezer halen en ontdooien” Stefanie

• Snel en eenvoudig. Snij de ingrediënten, meng ze met olie of saus, kruid ze naar smaak en laat de oven de rest doen. Genieten van een smaakvolle maaltijd zonder uren in de keuken te staan? Het kán.



• Weinig afwas. Geen gedoe met meerdere pannen en kommen. Alles op één bakplaat of in één ovenschaal betekent minder opruimen.



• Lekker geroosterd. Die heerlijk goudbruine randjes krijg je zomaar cadeau, en dat zonder dat je voortdurend naar je gerecht moet kijken.



• Meer smaak. Terwijl je gerecht in de oven staat, heb je – als je zin hebt – nog tijd om een lekker yoghurtsausje te maken of een salade te bereiden voor erbij.



• Extra gezellig. Bij etentjes met vrienden of familie hoef je niet in de keuken te staan. Zo kun je meer genieten van het gezelschap en de gesprekken. En je wordt niet afgeleid door een rommelige keuken…

Stefanie Baert, bekend onder de naam ‘FoodLove’, bracht in 2019 haar eerste kookboek ‘Ready, set, go!’ uit. Nu verschijnt haar tweede boek, waarin ze meer dan zestig recepten van verrassende en gevarieerde traybakes bundelt. Er is een traybake voor elk moment van de dag: van een heerlijk zoet ontbijt en voedzame tussendoortjes, over snelle lunches, tot een schotel vol comfortfood voor het diner.Traybakes – Snel & gezond koken op de bakplaat, Stefanie Baert, € 27. Uitgeverij Pelckmans