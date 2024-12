Is er een verschil tussen kreeftensoep en bisque?

Zo’n lekkere bisque d’homard, heerlijk! Maar als je kreeftensoep op het menu ziet staan bij de traiteur of in een restaurant, is dat dan eigenlijk hetzelfde? Culiredactrice Sofie legt uit.

Lezeres Maggy: “Wat ik me afvraag: wat is het verschil tussen kreeftensoep en bisque? Of is bisque enkel een chiquere naam?”

Culiredactrice Sofie: “Bisque d’homard is de Franse benaming voor luxueuze, romige kreeftensoep. Een bisque is een klassieke Franse soep die wordt gemaakt van een bouillon getrokken van de schalen, koppen en staarten van schaaldieren (dat kunnen kreeften, krab, garnalen, langoustines… zijn) en wordt meestal afgewerkt met stukjes kreeft of andere schaaldieren. De schaaldieren die gebruikt worden voor de soep worden meestal eerst geroosterd om de smaak te verdiepen. De soep wordt gebonden met een roux of met gepureerde rijst, en bevat vaak cognac of wijn. Alles wordt glad gepureerd en gezeefd om een zeer fijne, zijdezachte textuur te krijgen. Het is een echte feestsoep.

Kreeftensoep is een algemenere term: dat kan ook een eenvoudigere soep zijn die kreeft als hoofdingrediënt bevat, maar bijvoorbeeld geen alcohol, of waarbij de schalen niet als basis gebruikt worden maar gewoon visbouillon.”

Wat serveer je als topping bij een bisque?

“De meest voor de hand liggende afwerking voor bisque, is stukjes kreeft of andere schaaldieren, meestal de soort die ook de basis vormt voor je bisque (stukjes krab in een bisque van krab, een gebakken scampi in je bisque van scampi, garnaaltjes in een garnalenbisque …). Vaak wordt de soep afgewerkt met room, kruidenolie, of krokante toppings zoals geroosterde pompoenpitten. Je kunt er gerust ook een stukje stokbrood bij serveren.”

Kun je bisque ook invriezen?

“Ja, bisque kan goed worden ingevroren. Dat is handig als je bijvoorbeeld een feestmaaltijd deels op voorhand wilt klaarmaken, maar je kunt een restje van de soep later ook gebruiken voor andere gerechten, zoals sauzen, vispannetjes of voor de vulling van een quiche. Bisque blijft in de diepvriezer nog 3 maanden houdbaar.”

