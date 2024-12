Zelf een gourmetschotel samenstellen: zo doe je dat

De pannetjes op tafel: gourmet blijft een topper met de feestdagen. Wie het zo makkelijk mogelijk wil, haalt een gourmetschotel bij de slager, maar je kunt die ook zelf samenstellen. Culiredactrice Sofie geeft tips.

Lezeres Anneleen: “Ik zou voor de feestdagen graag zelf een gourmetschotel samenstellen. Wat kan daar zoal op?”

Culiredactrice Sofie: “Wat een tof idee! Door je gourmetschotel zelf samen te stellen, maak je ze zo feestelijk als je zelf wilt. Bovendien kun je ook zelf beslissen om het vlees en/of de vis te marineren, of net niet. Koop gewoon bij een goede slager en viswinkel enkele stukken vlees en vis naar keuze en versnijd ze zelf.”

Enkele ideetjes voor je gourmetschotel

Ga, behalve voor ‘gewoon’ vlees zoals stukjes biefstuk of kipfilet, ook voor feestelijker vlees zoals everzwijn- of hertenbiefstuk in kleine stukjes, of eendenborstfilet. Ook plakjes varkenshaasje en stukjes kalkoenfilet doen het altijd goed.

Ook vis en zeevruchten kun je prima bakken in die pannetjes. Wat zalm, kabeljauw of scampi's vallen bij de meeste mensen in de smaak. Mag het wat specialer, dan kun je ook wat sint-jakobsvruchten of inktvisringetjes voorzien.

Vergeet de vegetariërs niet! Voor hen kun je wat halloumi (kaas om te bakken) op de schotel leggen, wat kwarteleitjes en bijvoorbeeld miniburgertjes op basis van peulvruchten. Er zijn ook verschillende groenten die je goed kunt bakken in de pannetjes: kies voor champignons, reepjes paprika, plakjes rode biet gemarineerd in balsamicoazijn …

Zorg ook voor iets 'gewoners' voor de minder avontuurlijke eters of voor de kinderen. Miniworstjes, zelfgemaakte hamburgertjes, spekreepjes… En waarom zelfs geen pannenkoekenbeslag?

Hoeveel heb je nodig?

“Reken op 250 à 300 g vlees en/of per persoon en vul aan met groenten, aardappel-, pasta- of rijstsalade en brood.”

Wat bijgerechten en een sausje erbij

“Ook de bijgerechten kun je zo eenvoudig of zo feestelijk maken als je zelf wilt. Ga je voor wild, serveer er dan zelfgemaakte rodewijnsaus of grand-veneursaus bij. Bij gevogelte en vis is wittewijnsaus het lekkerst. En verder mag je natuurlijk de mayonaise, cocktailsaus en andere koude sausjes niet vergeten.”

Probeer deze ideeën

