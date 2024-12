Hapjes in glaasjes: zo kun je je glaasjes vullen + tips

Het allerlekkerste van het kerstmenu? Dat zijn de hapjes in glaasjes natuurlijk! Ga je voor simpel en makkelijk, of mag het voor Kerstmis en Nieuwjaar verfijnd en luxueus? Je vindt vast je gading tussen deze feesthapjes. Bovendien geven we tips zodat je hapjes altijd lukken!

Zó lukken ze altijd

Maak het jezelf niet te moeilijk: ook een simpel hapje staat mooi in een glaasje, je hoeft echt niks spectaculairs te maken. Scoren doe je toch! Denk ook aan passende kleine vorkjes of lepeltjes, en voorzie er voldoende als je meerdere hapjes in glaasjes serveert, zo moet je niet de hele tijd staan afwassen. Werk je in laagjes, denk dan na over de volgorde van je ingrediënten. Snij alles mooi fijn, en stel je voor hoe het er in een glaasje uit zal zien. Ingrediënten die kleur kunnen afgeven – rode biet bijvoorbeeld – leg je best onderaan, en iets krullerigs of met een crunch best bovenaan. Laat je glaasjes blinken voor je er iets inschept. Hou een doekje gedrenkt in azijn bij de hand, daarmee veeg je vervelende vlekken zo weg. Wil je iets warms serveren in een glaasje, zoals soep, laat het dan eerst wat afkoelen: anders kunnen je gasten hun vingers wel eens verbranden aan de hete glaasjes.

Ideetjes voor hapjes in glaasjes

Toch geen hapje gevonden? Klik hier om meer dan 100 hapjes te ontdekken.

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!