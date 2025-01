Besparen op je trouwjurk? Dat kan met deze 9 tips

Trouwen maak je zo goedkoop of duur als je zelf wilt. Er zijn heel wat manieren waarop je kunt besparen, zonder te moeten inboeten op wat je mooi vindt. Denk maar aan het eten, de decoratie en – ja hoor – zelfs je outfit! Hoe kun je besparen op je trouwjurk?

Besparen op je trouwjurk

Budgetvriendelijk trouwen, een extra centje investeren in de huwelijksreis of simpelweg geen fortuin willen uitgeven aan een bruidsjurk… Wat je redenen ook zijn: er zijn heel wat manieren om te besparen op je trouwjurk. Enkele budgetvriendelijke tips:

1. Avondjurk versus trouwjurk

In het wit en in het lang trouwen? Daarvoor hoef je niet meteen een klassieke trouwjurk aan te trekken. Lange, witte avondjurken zijn dikwijls even mooi, maar wel een pak goedkoper. Accessoires zoals juwelen en een sluier maken de look net zo bridal.

2. Betaalbare collecties

Veel merken hebben een betaalbare bruidscollectie: denk maar aan LolaLiza, YAS en Ulla Popken, die de collecties ook online aanbieden. Ook voor de bruidegom bestaan er genoeg alternatieven die slechts een fractie van de typische trouwkostuums kosten, kijk maar eens bij winkels zoals Zara en WE Fashion.

3. Alternatieve bruidsoutfit

Liever geen klassieke trouwjurk? Kijk dan eens wat verder naar moderne, niet-bruidskleding die voor jou toch speciaal aanvoelt. Denk maar aan een witte jumpsuit of een midirok met een lossere, witte trui. Voordeel: deze stuks kun je dikwijls nog prima doordragen!

4. Tweedehands

Heel wat bruidjes bieden hun trouwjurk en/of accessoires aan op platformen voor tweedehandskleding zoals Vinted, of bij tweedehandsbruidswinkels zoals Something Something. Driedubbele win, want zo doe je iemand anders een plezier met je bruidsjurk, je krijgt er nog een mooi bedrag voor én de bride to be doet een koopje.

5. Op maat gemaakt

Een op maat gemaakte bruidsjurk kan duur uitvallen, maar dat is niet altijd het geval. Spreek een kleermaker of beginnend mode-ontwerper aan die voor jou een trouwjurk op maat kan maken, en dat misschien wel voor een zacht prijsje.

6. Less is more

Eenvoud siert. Door de ontwerper te vragen of de stof anders kan, of door bepaalde onderdelen van de jurk weg te laten zoals een kraagje, kant of steentjes, kun je een aardig centje besparen op je trouwjurk.

7. Vorig seizoen

Jurken die niet tot de nieuwe collectie behoren, worden vaak in de outlet verkocht aan een zachte prijs. Zo kun je tot wel 70% op de originele aankoopprijs besparen, terwijl de jurken nog nooit werden gedragen en dus zo goed als nieuw zijn.

8. Huren

Een trouwkleed draag je normaal gezien maar één keer. Daarom is het ook een optie om een bruidsjurk te huren, met als grote voordeel dat je de jurk dikwijls niet naar de droogkuis moet brengen achteraf. De kosten van het stomen van een bruidsjurk kunnen oplopen tot honderden euro’s, maar die dienst zit vaak inbegrepen in de huurprijs.

9. Korting op de trouwbeurs

Al van een trouwbeurs gehoord? Voor de gelegenheid bieden heel wat standhouders een mooie korting aan. Bij sommige ontwerpers of winkels krijg je zelfs een bon voor accessoires. I Do I Do is bijvoorbeeld een leuke trouwbeurs die plaatsvindt op verschillende locaties in België.

