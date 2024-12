Advies van de kapster: hoe verzorg je je hoofdhuid?

Gezond haar begint bij een gezonde hoofdhuid. Maar hoe verzorg je je hoofdhuid goed? We vroegen het aan de kapster.

De gezondheid van je hoofdhuid

Valerie Fierens van kapsalon Level 4 Hair: “Het is zeker nuttig om je hoofdhuid te verzorgen: de hoofdhuid heeft, net zoals je lichaamshuid, immers goede en slechte bacteriën. Als de slechte bacteriën de bovenhand krijgen (door bijvoorbeeld stress of hormoonveranderingen), dan kunnen problemen zoals een vette hoofdhuid, gevoeligheid, schilfers en jeuk opduiken. Laat je bepaalde problemen onbehandeld, dan kun je op de lange termijn zelfs last krijgen van haaruitval of andere vervelende kwalen.

Belangrijk is dus om dergelijke problemen te behandelen en te voorkomen, door je verzorgingsproducten aan te passen aan je hoofdhuid. Die is immers veel gevoeliger dan je lichaamshuid: de celvernieuwing gaat dubbel zo snel, de huid is dunner en brozer, en bovendien bevinden er zich veel zenuwuiteinden.”

Je hoofdhuid verzorgen: hoe doe je dat?

1. Scrubben

Met een scrub, specifiek ontwikkeld voor de hoofdhuid, kun je schilfers, vervuiling van buitenaf, talg en productresten verwijderen, terwijl je de bloedcirculatie stimuleert. “Zo’n scrub breng je aan zoals een gewone shampoo”, vertelt Valerie. “Door te scrubben zet je de poriën open, waardoor je de hoofdhuid een dieptereiniging geeft. Achteraf is je haar luchtig en fris, en heeft je kapsel meer volume.”

Vaak zijn er verschillende soorten scrubs, met een grovere en fijnere korrel, om zo het product aan te kunnen passen aan de gevoeligheid van je hoofdhuid.

2. Twee keer wassen

Valerie: “Was je haar altijd twee keer. De eerste keer om talg, vuil en productresten te verwijderen, de tweede keer om te verzorgen en de ingrediënten in je shampoo hun werk te laten doen. Beide wasbeurten mogen gerust met dezelfde shampoo. Veel heb je niet nodig: een dotje ter grootte van een euromunt is voldoende.”

Heb je last van schilfers of een ander hoofdhuidprobleem? Vraag dan altijd eerst advies aan je kapper. Hij of zij kan je de juiste producten aanraden, zoals shampoos en verzorgingsproducten om roos, jeuk, gevoeligheden en andere kwaaltjes te behandelen.

3. Hoofdhuidmasker

Net zoals voor je lengtes, bestaat er ook een masker voor de hoofdhuid. “Vergelijk het met een bodylotion voor je lichaamshuid”, vertelt Valerie. “Met zo’n masker kun je de hoofdhuid, na het wassen, extra verzorgen en/of kalmeren. Het masker kan de talgproductie bijvoorbeeld weer in balans brengen, waardoor je haar langer fris blijft. Of het kan jeuk verhelpen door de huid een hydratatieboost te geven.

Verwar een hoofdhuidmasker niet met een haarmasker: die laatste gebruik je best niet op de hoofdhuid, aangezien het je haar vettig kan maken en kan verzwaren. Op de lengtes gebruik je dan wél best een haarmasker dat wat rijker is van textuur, om je lokken goed te voeden en gezond te houden.”

4. Warme handdoek

“Leg eventueel een warme handdoek over je haar terwijl het masker z’n werk doet. De warmte zal de haarschubben openzetten, waardoor de ingrediënten dieper kunnen inwerken. Met een conditioner of haarmasker voor de lengtes van je lokken, zullen de schubben weer sluiten waardoor je haar minder zal pluizen. En vergeet uiteraard geen hittebescherming vooraleer je een hittetool, zoals een haardroger of styler, op je haar gebruikt.”

5. Hoofdhuidborstel

Hoewel het geen must is, kan het nuttig zijn om een hoofdhuidborstel te gebruiken. “Het kan de bloedcirculatie stimuleren, en helpen bij bepaalde hoofdhuidproblemen. Je masseert er bijvoorbeeld makkelijker schilfers mee los.”

6. Behandeling in een head spa

In een head spa kun je een verkwikkende behandeling voor je haar en hoofdhuid boeken. Massages, diepe reiniging en aangepaste haarverzorging herstelt de natuurlijke balans van je hoofdhuid, bevordert gezonder haar en stimuleert de haargroei. Redactrice Jolien testte zo’n behandeling uit:

7. Beschermen voor de zon

Net zoals de rest van je huid, kan je hoofdhuid verbranden. Beschermen is dus de boodschap! Hoe je dat doet, lees je hier:

Met dank aan Valerie van Level 4 Hair, Douaneplein 1, 2940 Stabroek.

