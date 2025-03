9 originele kapsels met een knijpspeld

Groot, klein, opvallend of fijn: met een knijpspeld maak je makkelijk een mooi kapsel, van half tot volledig opgestoken! Deze kapsels met een haarspeld kunnen je vast inspireren.

De comeback van de knijpspeld

Alles wat vroeger hip was, komt weer terug. Zo ook de haarspeld, die je de laatste jaren weer in alle vormen en maten terugvindt. Tegenwoordig zijn vooral extra grote spelden in trek, met fijne details zoals pareltjes en prints zoals de tortoise-print.

De ideale speld kies je vooral op basis van wat je mooi vindt, maar toch hou je best ook rekening met de lengte en dikte van je haar. Lange lokken vragen om een grote, brede haarspeld, terwijl een fijn of kort kapsel beter tot z’n recht komt met een kleinere haarspeld.

9 kapsels met een haarspeld

Heb je halflang tot lang haar? Dan kun je heel wat kanten uit met een knijpspeld: van een half opgestoken tot volledig opgestoken kapsel. Spray ter voorbereiding eventueel een texturiserend product (zoals een textuurspray of droogshampoo) in je haar voor meer grip, of zorg voor wat meer volume aan je haarwortels als je fijn haar hebt.

Laat je inspireren door deze leuke kapsels met een knijpspeld:

1. French twist



Zo maak je het:

Verzamel je haar onderaan je hoofd, alsof je een lage staart maakt. Hou de paardenstaart vast met je rechterhand. Met je linkerhand maak je een twist langs de onderkant naar boven. Stop het uiteinde van de staart in de twist en maak vast met een knijpspeld.

2. Getwiste paardenstaart



Zo maak je het:

Verzamel je haar in het midden van je hoofd, alsof je een paardenstaart maakt. Rol je lokken langs dezelfde kant op naar beneden. Ben je helemaal onderaan je hoofd, duw je haar dan lichtjes omhoog voor meer volume. Maak je kapsel ter hoogte van de twist vast met een haarspeld.

3. Vlinderdotje



Zo maak je het:

Neem je haar ter hoogte van je oren samen naar achteren. Maak vast met een elastiekje en trek de haren op je kruin wat losser voor meer volume. Maak twee lusjes: hou je hand op het staartje en leg het over je wijs- en middelvinger. Hou vervolgens je ringvinger op het staartje en haal je haar langs de onderkant weer naar beneden. In de bovenstaande video zie je hoe je ’t doet. Bevestig je haarspeld in het midden van de lusjes. Trek ze ten slotte een beetje losser zodat ze breder worden.

4. Halve chignon

Zo maak je het:

Breng je voorste lokken naar achteren. Rol ze op naar dezelfde kant, alsof je een chignon zou maken. Maak onderaan vast met een haarspeld. Pin eventueel vast met schuifspeldjes, zodat je kapsel mooi aan één kant vastgespeld blijft.

5. Opzij, opzij, opzij

Zo maak je het:

Verzamel je haar onderaan je hoofd, alsof je een lage staart maakt. Maak eventueel vast met een transparant elastiekje. Twist je haar in een knot en speld aan de zijkant vast. Haal enkele plukjes los voor een nonchalant resultaat.

6. Goed gerold

Zo maak je het:

Haal je voorste lokken naar achteren. Twist je lokken en maak een halve knot. Laat het uiteinde van je paardenstaart loshangen. Maak vast met een haarspeld.

7. Nonchalant elegant

Zo maak je het:

Verzamel je haar onderaan je hoofd en maak een lage paardenstaart. Laat de voorste lokjes loshangen. Trek de lokken op je kruin los voor een nonchalant effect. Twist je haar losjes in een knot en speld onderaan vast. Dit kapsel hoeft niet te perfect te zijn, maar mag er net wat warrig uitzien.

8. Goed getwist

Zo maak je het:

Breng je voorste lokken naar achteren. Dit kapsel mag een beetje warrig zijn, dus je hoeft niet heel precies te werk te gaan.

Rol je lokken een kwartslag op naar dezelfde kant. Maak onderaan vast met een knijpspeld.

Verstevig eventueel met schuifspeldjes en trek de lokken op je kruin een beetje losser voor een nonchalant effect.

9. De omgekeerde wereld

Zo maak je het:

Breng je voorste lokken nonchalant naar achteren en maak ze eventueel vast met een elastiekje. Werk je kapsel af door je haarspeld horizontaal in je haar te bevestigen.

Tekst en uitvoering: Jolien Thieleman • Camera en montage: Jill Verheyden

