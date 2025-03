Dag stoffig imago, hallo hippe helmen! Wij selecteerden 15 trendy helmen voor jou waarmee je veilig én stijlvol de fiets op kunt. Want een helm dragen, is tegenwoordig hoofdzaak, weet onze expert.

Een hippe helm op je hoofd

Voor kinderen waren er al langer mooie fietshelmen en -accessoires te vinden, maar nu zijn die er dus ook voor volwassenen. Waar komt die tendens vandaan? Dat vroegen we aan Wies Callens van de Fietsersbond: “Fietsen – en dan vooral elektrisch – is de laatste jaren populairder, maar ook hipper geworden. Denk maar aan de trendy Urban Arrow-bakfietsen of de stijlvolle designs van VanMoof. Logisch dus dat ook de fietsaccessoires hierin zijn gevolgd. Nieuwe technologieën maken het dragen van een helm bovendien niet enkel leuker, maar ook praktischer. Zo bestaan er modellen met ingebouwde verlichting of richtingaanwijzers.

Dat fietsen een heropleving kent, is trouwens te danken aan verschillende factoren. Zo werden elektrische fietsen goedkoper en voorzien steeds meer werkgevers in hun mobiliteitsbudget ook fietsleasing. Maar ook het beleid geeft mensen een duwtje richting de fiets, door bijvoorbeeld circulatieplannen in te voeren. Tot slot hebben heel wat mensen de fiets herontdekt tijdens de coronaperiode.”

Het nut van de fietshelm

Wies Callens: “Draag je een helm, dan daalt de kans op een ernstig hoofdletsel bij een val aanzienlijk. Belangrijk om te weten: de helm beschermt het beste bij valsnelheden tot 30 kilometer per uur. Dat is het geval wanneer je valt door bijvoorbeeld een andere fietser te ontwijken of de stoeprand te raken. Word je aangereden door een auto of bus die sneller dan 30 kilometer per uur rijdt, dan biedt die helm al veel minder garanties. Kortom: het blijft belangrijk om alert te zijn in het verkeer.”

Niet verplicht, wel aangewezen

Wies Callens: “Een helm is in België enkel verplicht als je rijdt op een speedpedelec: een elektrische fiets die tot 45 kilometer per uur kan. Voor alle andere types – zowel klassieke als elektrische, gewone en bakfietsen – geldt die verplichting niet. Heel wat mobiliteitsexperten pleiten overigens tégen een algemene helmplicht. Ze is immers moeilijk te handhaven en kan averechts werken. Dat blijkt uit buitenlandse cijfers: na de invoering van de helmplicht daalde het fietsgebruik aanzienlijk.

Ook vanuit de Fietsersbond pleiten we voor sensibilisering en motivering in plaats van verplichting. Én voor veilige fietsinfrastructuur. Want een fietser kan zich nog zo veilig uitdossen in het verkeer, als de fietspaden er slecht bij liggen, is een ongeluk snel gebeurd. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Draag je een fietshelm, dan daalt het risico op een ernstig hoofdletsel met 60 procent. Bron: VAB Magazine

“Al geldt in ons land geen verplichting, er zijn een aantal situaties waarin een fietshelm is aangewezen. Denk maar aan kleine fietsers die het verkeer nog niet gewend zijn of aan kindjes die vervoerd worden in een bakfiets. Hun hoofdjes zijn extra kwetsbaar, dus degelijke bescherming is nodig.

Ook voor 65-plussers is een helm aangewezen, zeker bij het elektrisch rijden. We zien immers dat ongevallen met oudere fietsers gemiddeld ernstiger zijn. Daarnaast geldt de wiskundige logica dat hoe meer kilometers je aflegt, hoe groter de kans is op een ongeluk. Ga je dus lange afstanden afleggen, zet dan het liefst een helm op – zelfs als je op degelijke fietspaden fietst.”

De Europese normen

Fietshelmen die verkocht worden binnen de Europese Unie, moeten voldoen aan de Europese veiligheidsnormen. Concreet kleeft bij goedgekeurde helmen binnenin een sticker met daarop EN-1078 (voor volwassenen) en EN-1080 (voor kinderen). Volgens vele onderzoeken is deze norm evenwel niet streng genoeg en er wordt al langer gepleit voor strengere veiligheidstests.

Je kunt daarom eventueel uitkijken naar extra veiligheidssystemen zoals MIPS of Multi-directional Impact Protection System. Dit herken je aan de gele laag onder de dempende kussens en biedt vooral extra bescherming bij een zijdelingse klap. Al bieden ook deze systemen geen waterdichte garantie op een hogere veiligheid.

Wanneer is je fietshelm aan vervanging toe?

Na vijf jaar .

. Bij zichtbare schade , zoals barstjes of riempjes die loskomen.

, zoals barstjes of riempjes die loskomen. Bij onzichtbare schade, bijvoorbeeld na een flinke val of wanneer je helm op een andere manier een zware klap kreeg (doordat je hem bijvoorbeeld vanop zekere hoogte hebt laten vallen).

Op kindermaat

Wies Callens: “Kinderen moeten hun helm vooral gráág dragen. Laat ze dus mee kiezen, ga voor een knallende kleur of motiefje (meteen ook extra zichtbaar in het verkeer) en zorg ervoor dat de maat goed zit. Kinderen groeien snel, het is dus belangrijk om de maat geregeld opnieuw te checken.

Let verder ook op hoe je kind met de helm omgaat. Hangt die bijvoorbeeld aan de boekentas, dan krijg hij wellicht meer klappen van muren of deuren te verduren. Daarmee bestaat het risico op kleine, onzichtbare scheurtjes en is de helm sneller aan vervanging toe.”

Kies bij kinderen voor een extra bandje aan de kin. Dit voorkomt dat de huid pijnlijk komt vast te zitten in het slotje.

Duurder is niet altijd beter

Alle helmen die in België worden verkocht, moeten voldoen aan de Europese normen, ongeacht hun prijs. Duurdere helmen kunnen uitgerust zijn met extra veiligheidssystemen, zoals MIPS. Daarnaast kunnen extra technologieën, zoals ingebouwde verlichting of reflectoren de duurdere prijs verklaren. Wies Callens: “Duurder is niet altijd beter: onderzoek van Testaankoop heeft uitgewezen dat de duurste helm niet per definitie de beste bescherming biedt.” Kijk dus vooral naar je behoeften als fietser en laat je goed adviseren.

Hoe kies je de juiste fietshelm?

Bestel liever niet online . Ga altijd even passen en win advies in bij een professioneel fietshandelaar. Een oncomfortabele fietshelm zul je immers niet snel dragen. Koop enkel online als je het model al eerder kocht en bijvoorbeeld een ander kleurtje of vervanging wilt.

. Ga altijd even passen en win advies in bij een professioneel fietshandelaar. Een oncomfortabele fietshelm zul je immers niet snel dragen. Koop enkel online als je het model al eerder kocht en bijvoorbeeld een ander kleurtje of vervanging wilt. Helmen komen in verschillende algemene maten en kunnen specifieker worden aangepast aan je hoofdomtrek. Meestal door middel van een riempje binnenin.

en kunnen specifieker worden aangepast aan je hoofdomtrek. Meestal door middel van een riempje binnenin. Let erop dat je zicht vrij blijft . Draag je bijvoorbeeld een bril, zet die dan op tijdens het passen.

. Draag je bijvoorbeeld een bril, zet die dan op tijdens het passen. Goed om te weten: voor langere ritten voelt een lichtgewicht helm aangenamer dan een zware.

aangenamer dan een zware. Doe gerust even een ‘schud-test’ : schud je hoofd heen en weer en kijk of de helm niet te veel wankelt. Als fietser kom je immers ook hobbelige paadjes tegen.

: schud je hoofd heen en weer en kijk of de helm niet te veel wankelt. Als fietser kom je immers ook hobbelige paadjes tegen. Een fietshelm moet horizontaal op je hoofd staan én voldoende naar voor . De onderrand komt net boven je wenkbrauwen en je volledige voorhoofd is beschermd.

. De onderrand komt net boven je wenkbrauwen en je volledige voorhoofd is beschermd. Let erop dat de riempjes van de helm een driehoek vormen rond je oor als je ze vastklikt onder je kin. De riempjes zijn strak genoeg aangespannen als je er nog twee vingers tussen krijgt aan je kin. De helm mag nu niet meer verschuiven als je je hoofd beweegt.

een driehoek vormen rond je oor als je ze vastklikt onder je kin. De riempjes zijn strak genoeg aangespannen als je er nog twee vingers tussen krijgt aan je kin. De helm mag nu niet meer verschuiven als je je hoofd beweegt. Ga voor een helm met bescherming aan de slapen . Bij stadshelmen is dat meestal het geval, maar bij sportieve helmen kan dit ontbreken.

. Bij stadshelmen is dat meestal het geval, maar bij sportieve helmen kan dit ontbreken. Fiets je vooral in de lente en de zomer, kies dan een helm met voldoende grote ventilatiegaten die je hoofd letterlijk koel houden.

die je hoofd letterlijk koel houden. Lang haar? Verschillende fabrikanten voorzien helmen met aan de achterkant een opening voor een paardenstaart .

. Koop liever geen tweedehands helm. Je weet niet wat die al heeft doorstaan en of hij nog wel optimaal bescherming biedt.

15 mooie fietshelmen

€ 91,99 – Abus bij Bikester Shop het hier. € 149,95 – Abus bij A.S.Adventure Shop het hier. € 99 – Toad bij Decathlon Shop het hier. € 179,99 – Nutcase bij A.S.Adventure Shop het hier. € 144,99 – Yakkay Shop het hier. € 40 – BTWIN bij Decathlon Shop het hier. € 99,95 i.p.v. € 109,95 – Abus bij Van Eyck Sport Shop het hier. € 101,68 – Kask bij Bikester Shop het hier. € 79,95 – Melon bij A.S.Adventure Shop het hier. € 85 – Yakkay Shop het hier. € 43,99 – Køvapää bij Decathlon Shop het hier. € 52,50 i.p.v. € 64,99 – LAZER bij Decathlon Shop het hier. € 61,95 i.p.v. € 79,99 – BBB District bij Van Eyck Sport Shop het hier. € 69,95 – Alpina Sports bij Decathlon Shop het hier. € 99,95 – Thousand bij A.S. Adventure Shop het hier.

Tekst: Sanne De Lee • Samenstelling shopping: Jolien Thieleman & Sanne De Lee • Met dank aan Wies Callens van Fietsersbond en VAB Magazine

