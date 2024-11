12 warme woontrends voor dit najaar

Altijd leuk om je interieur eens een update te geven. Dit zijn dé woontrends voor dit najaar, en één ding is zeker: ze maken van je huis een warm nest.

Meer sfeer met deze 12 woontrends!

1. Zoet en zacht

Van warm oker over oudroze tot saliegroen: zachte verftinten zijn dé basis die je huis van vloer tot plafond omvormen tot een veilige cocon.

Sweet Embrace™van Levis © Levis

2. Vanillemilkshake

Over pastelachtige verftinten gesproken! Zacht als boter, zoet als vanille: steeds vaker duikt het eens zo verguisde lichtgeel opnieuw op in ons interieur.

Bijzettafeltje uit kunststof- 43x35x35 cm – Kwantum – € 41,65. Bekijk het hier.

3. Steengoed!

De knipogen naar de jaren zeventig zijn nog steeds in ons interieur terug te vinden en wie jaren zeventig zegt, zegt keramiek! Ook ambachtelijk aardewerk blijft verrassen dankzij spannende glazuren – glanzend met kleurverloop of mat met spikkels.

© Serax

Vaas ‘Sicily’ – Serax X Ottolenghi – € 127. Bekijk het hier.

4. Viva vintage!

Snuisteren naar vreemde tweedehandsobjecten, kringwinkelen, rommelmarkten afschuimen: steeds meer mensen vinden de weg naar het circulair consumeren. Want zeg nu zelf: een uniek item met een levensverhaal is toch zoveel interessanter dan het zoveelste dertien-in-een-dozijn-spul uit een van de vele budgetwinkels.

Rode opbergpot – € 5,50 – bekijk het hier.

5. Kunstgalerij

More is more! Als het over kunstobjecten, schilderijen en hebbedingen gaat, tenminste. We zien ons huis als een persoonlijke tentoonstelling van souvenirs en herinningen. En dat mag best opvallen.

© Laredoute

Set van 3 keramische kaders Calora – Laredoute – € 39,99. Bekijk het hier.

6. Veelvuldig verven

Ben je de beige keukentegeltjes moe? Wil je een feller kleurtje voor die houten kast? Zou je dochterlief graag een groene vloer schenken? Tegenwoordig kun je alles kwalitatief schilderen, zélfs vergeelde witte plastic tuinstoelen.

© Rust-oleum

110 verschillende verfkleuren van Rust-oleum voor alle oppervlaktes – vanaf € 27,50 voor 750 ml. Bekijk het hier.

7. Rustiek en robuust

Wie houdt van landelijk kan nog een stapje verder gaan, want we zien steeds vaker de natuur letterlijk binnensluipen in ons huis. Vooral mystieke woudtafereeltjes in de vorm van gordijnen, tafellakens, donker houten wanddecoratie spreken tot de verbeelding en maken het binnen extra interessant.

@sophieallport.com © sophieallport.com

8. De cirkel is rond

Bolle vazen, cirkelvormige kandelaars, ronde stoelleuningen, spiraalvormige prints… Ronde vormen ogen niet alleen kunstig, maar ook uitnodigend. Eentje van vorig jaar maar nog steeds één van onze favoriete woontrends!

Ronde wandlamp – La Redoute – € 79,99. Bekijk het hier.

9. Patroontjes, please!

Spelen met texturen op je muren, een stukje opvallend behang op een verloren plek en een mix en match van kleur. Tijd voor een vleugje speelsheid in je interieur want er is maar weinig wat niét kan als we praten over combinaties!

@Lust Home

10. Duurzaam, please!

Het is allang niet meer ver van ons bed, duurzaam consumeren. En we wíllen het ook graag, zo blijkt uit het massale succes van woonaccessoires die gemaakt zijn van gerecycleerde materialen, en mét natuurvriendelijke productieprocessen.

© PIL

Vaas ‘PIL’ van 3D-geprinte gerecycleerde kunststof, h 20 cm – € 25,88. Bekijk het hier.

11. Zo zacht

Op bed willen we graag streelzacht beddengoed van gewassen linnen en in de woonkamer houden we van aaibaar ribluweel, zowel voor zetels en stoelen als voor kussens en gordijnen.

Opvouwbare opbergdoos uit ribfluweel- By.Noon – € 79. Bekijk het hier

12. Huiselijke humor

Grappige quotes, tekeningen met een twist, er mag al eens gelachen worden met en door ons interieur. Een beetje luchtigheid in het leven kan nooit kwaad, niet waar!

Mat uit kokoshaar – 40×60 cm – Zusss – € 24,95. Bekijk het hier.

Maak het gezellig binnen!

