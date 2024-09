Scheur, schrijf, smul: maak je jaar compleet met deze Libelle-producten!

Toegegeven, de tijd gaat al snel genoeg, maar stiekem kijken we toch al uit naar het nieuwe jaar. En daar zitten deze drie leuke Libelle-producten vast voor iets tussen. Vers van de pers, om nu al in huis te halen voor een fantastisch 2025: de Libelle Scheurkalender, Libelle Agenda en Libelle Lekker Scheurkalender.

3 Libelle-producten voor een jaar vol plezier

1. De Libelle Scheurkalender: voor 365 glimlachen

Hij keert ieder jaar terug, en hij is elke keer om vrolijk van te worden: onze Libelle Scheurkalender. Niet alleen omdat het vreugdeboekje er héél vrolijk uitziet, met de kleurrijke bloemenprints en illustraties, maar achter elk velletje papier schuilt een aangename verrassing die je hart verwarmt. 365 verrassingen om precies te zijn: van mooie levenslessen en inspirerende quotes tot grappige anekdotes en lieve kattebelletjes.

Met de Libelle Scheurkalender heb je een heel jaar lang elke dag een geluksmomentje!

De Libelle Scheurkalender is nu verkrijgbaar in de Libelle-shop voor € 14,95.

Geniet van 365 gelukmomentjes met de Libelle Scheurkalender

2. De Libelle Lekker Scheurkalender: een jaar vol kookplezier

Ontdek een wereld van smaken met de Libelle Lekker Scheurkalender! Elke week schotelen we jou een nieuw recept voor om je smaakpapillen te verwennen, aangevuld met dagelijkse culinaire tips om je kookkunsten te verbeteren en te verfijnen.

52 recepten, van hartige tot zoete gerechten, om te kokkerellen met het beste van het seizoen en lekkere culinaire weetjes (van bereidings- tot bewaartips). Kookinspiratie bij de vleet, zoals je dat van onze Libelle Lekker-collega’s gewend bent.

De Libelle Lekker Scheurkalender is nu verkrijgbaar in de Libelle-shop voor € 14,95.

De Libelle Lekker Scheurkalender, voor jouw dagelijkse dosis smaakinspiratie

3. De Libelle-agenda: voor een b(l)oeiend 2025

In 2025 geven we jouw leven een flinke portie flowerpower, met de Libelle Agenda. Want zeg nu zelf: een pagina omslaan naar een drukke werkweek is zoveel leuker als je mag kijken naar prachtige bloemenillustraties, toch? Daarnaast is de Libelle Agenda ook nog eens overzichtelijk, dankzij de jaarkalender (met alle feestdagen en schoolvakanties), veel schrijfruimte (bye bye, kleine onleesbare notities) en extra notitieblaadjes. En door zijn kleine formaat (11×15 cm) kan ie zo mee in je handtas!

De Libelle Agenda is nu verkrijgbaar in de Libelle-shop voor € 7,95.

