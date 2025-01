Akebia: een verrassende opvallende vroegbloeier

Nog op zoek naar kleurrijk moois om je beschutting, pergola of tuinmuur op te leuken? Dan is Akebia, ook wel bekend als de “chocoladewingerd”, misschien wel een idee. En vooral als je houdt van vanille!

Akebia, halfzusje van de augurk

Plantenpaspoort:

Naam: Akebia quinata, ook chocoladerwingerd, of -rank, schijnaugurk of klimbes genoemd.

Bloei(periode): De kleine kastanje- tot paarsbruine bloemen in trosjes komen samen met het nieuwe blad tevoorschijn in april-mei. Ze zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar verspreiden ook een subtiele, zoete vanillegeur.

Groeiwijze: Zet je Akebia tegen een pergola of andere plantensteun, want het is een klimplant die vrolijk z’n weg naar boven slingert.

© Getty Image

Typisch: Op een beschutte plek houdt de plant haar bladeren de winter door en verliest ze pas wanneer nieuwe blaadjes zich aandienen. Elders gedraagt ze zich bladverliezend.

Grond: De plant heeft een duidelijke voorkeur voor een humusrijke, licht vochtige grond.

Plek: Kies een zonnige tot halfschaduwrijke plek. Hoe meer zon, hoe uitbundiger de bloei en vruchtvorming.

Verzorging: Kan explosief groeien en klimmen tot een hoogte van zes meter. Snoeien mag kort na de bloei.

Troef: De heerlijke vanillegeur die ze verspreiden trekt zonder meer aandacht. Wat deze plant ook uniek maakt, is de manier waarop ze groeit. In plaats van zich simpelweg omhoog te wikkelen, draait de schijnaugurk haar stengels als een spiraal rondom objecten. Dit zorgt voor een mooi visueel effect in je tuin!

Vruchten: In de herfst vormt de plant langwerpige, paarse vruchten die lijken op kleine bananen. Deze vruchten zijn eetbaar en hebben een aparte zoete smaak dat doet denken aan gekonfijte dadels.

Maar…

Akebia speciaal in de tuin planten voor de bessen is helaas moeilijk. Het aantal bessen is gering. Maar wie houdt van een uitdaging…ga gerust je gang!

In een combinatie van verschillende planten of andere soorten Akebia is er best kans op vruchtvorming. De Kruisbessen Proeftuin uit het Oost-Vlaamse Lievegem oogstte de laatste jaren vruchten zo groot als een duivenei, wit tot paars van kleur en gevuld met zwarte zaden.

Akebia: bijzondere weetjes

Wist je dat de Akebia ook een spirituele betekenis heeft? In de Japanse cultuur staat deze plant symbool voor geluk, voorspoed en een lang leven. Er wordt zelfs gezegd dat het hebben van zo’n klimplant in je tuin positieve energie aantrekt. Wie wil dat nu niet?

De zachte, zoete pulp van de paarse vruchten wordt in Japan ook vaak vers gegeten of verwerkt in desserts. Maar het meest opvallend is wat er met de schil gebeurt: deze wordt traditioneel gevuld met gehakt of groenten en vervolgens gefrituurd of gestoomd als een hartig gerecht! Lijkt het iets voor jou?

Getty Images

Dit wil je vast ook lezen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!