Geveltuin aanleggen: welke planten kies je en waar moet je op letten?

Ziet de voorgevel van je huis er maar saai uit? Overweeg dan eens om een geveltuin aan te leggen. Het geeft niet alleen je woning een vrolijke uitstraling, ook heel de straat fleurt ervan op!

De voordelen van een geveltuin

Een beetje groen tegen je gevel doet wonderen. Dit zijn onder meer voordelen van een geveltuin:

Het helpt de (stads)lucht te zuiveren en fleurt grijze straten op. Planten tegen je gevel vormen bovendien een prima isolatielaag: ze beschermen je muur tegen koude noordenwind, brandende zon of felle slagregens en leggen een akoestisch laagje. Te veel regenwater glijdt langs de bladeren af en de wortels zuigen het overtollige vocht aan de voet van de muur op. In de klimmers komen vlinders en lieveheersbeestjes overwinteren en vogels nestelen. En met een mooie plant tegen je voorgevel begin je veel makkelijker een praatje met je buren en voorbijgangers.

Waar wacht je nog op?

Waar moet je op letten?

Contacteer op voorhand je stad of gemeente om te vragen of het is toegelaten om een geveltuin aan te leggen. Informeer meteen ook naar de (financiële) voordelen, want in grote steden worden planten voor geveltuinen vaak gratis aangeboden, krijg je een subsidie, of komt er een brigade langs die al het materiaal meebrengt.

Soms krijg je een premie als je bijenvriendelijke of inheemse planten kiest. Er zijn ook wedstrijden voor de mooiste geveltuin, of acties waarbij planten worden uitgedeeld.

Je krijgt doorgaans één tegel (30 centimeter) de ruimte, zolang er minstens 1,20 meter stoep vrij blijft. Bij brede stoepen van meer dan 1,80 meter kun je soms tot twee tegels (60 centimeter) breed gaan.

Hoe lang je geveltuin mag zijn, is in elke stad of gemeente anders. De tegels moet je soms bijhouden, mocht de stoep op een dag in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden. De groendienst van jouw gemeente of stad kan je daar alles over vertellen.

Geveltuin: zo begin je eraan

Haal de tegel(s) weg en graaf 30 tot 40 centimeter ‘grond’ (lees: doorgaans puin en funderingsresten) uit; let op voor leidingen. Vul het gat met een mengeling van de helft potgrond en de helft bodemverbeteraar of compost.

Ga je voor klimplanten?

Bevestig dan met behulp van pluggen en vijzen een klimhulp aan de muur. Zorg ervoor dat hij goed vastzit, een grote klimplant kan flink doorwegen, zeker na een regenbui.

aan de muur. Zorg ervoor dat hij goed vastzit, een grote klimplant kan flink doorwegen, zeker na een regenbui. Laat minstens 5 centimeter ruimte tussen de klimhulp en de muur.

ruimte tussen de klimhulp en de muur. Begin op 50 centimeter van de grond, zodat je je klimplant meteen goed kunt leiden en aanbinden. Een klimplant mag niet meer dan 30 centimeter uitsteken, maar eens hij 2,5 of 3 meter hoog is, krijgt hij doorgaans tot 60 centimeter ruimte over de stoep.

Planten maar!

Kies geen klimmers met giftige bessen, veel stekels of planten die erg gaan overhangen: straatnamen, huisnummers en verkeersborden moeten altijd en overal zichtbaar blijven.

Zet onderaan lage planten die niet te ver overhangen. Denk aan:

Siersalie

Wolfsmelk

Minihosta’s

Lavendel

Vlambloemen (floxen)

Vul aan met bloembollen en een- en tweejarigen zoals:

Afrikaanse lelie

Cosmos

Siertabak

Leeuwenbekjes

Lage zonnebloemen

Dahlia’s

Stokrozen

Dan is het tijd om de hoogte in te gaan! Klimplanten die ideaal zijn voor een geveltuintje:

Toscaanse jasmijn

Blauwe passiebloem

Trompetklimmer

Clematis

Kamperfoelie

Blauweregen

Chocoladewingerd

Klimop (geel- of witgevlekte soorten, zoals de Hedera Helix variegata)

Klimhortensia

Zet je klimplanten zo dicht mogelijk tegen de gevel, maar laat minstens 80 centimeter tussen elke plant. Zet een rand of boordsteen rond je tegeltuin, tussen 2 en 10 centimeter hoog. Strooi cacaodoppen tussen de planten of prik stokjes, dat houdt katten weg.

Getty Images

Ga voor een groenslinger

Is je straat zo smal dat er amper plaats is voor een geveltuin? Laat een groenslinger over de straat groeien! Dat is een slinger van klimplanten die tussen twee (schuin) tegenover elkaar liggende huizen over de straat wordt geleid. De klimplanten groeien langs de gevels omhoog en steken dan met horizontale kabels de straat over.

Hebben jij en je overbuur interesse? Jullie planten zelf de klimmers en verzorgen ze, tot op 3 meter hoogte. De stedelijke groendienst zorgt voor de kabels en het onderhoud van de planten vanaf 3 meter. In tal van grote steden zoals Gent, Antwerpen en Leuven kun je een groenslinger aanvragen.

Meer moois voor je tuin:

