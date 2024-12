10 leuke alternatieven voor de traditionele bloempot

Planten in huis zijn in en tegenwoordig geldt: hoe meer hoe liever. Dan kun je dus maar beter een leuke ‘verpakking’ kiezen én variëren in je planten- en bloempotten. Wij zochten enkele leuke alternatieven voor de traditionele bloempot uit.

Leuke alternatieven voor de bloempot

Aan de kant bloempot, hier zijn tien leuke alternatieven!

1. Papieren zak

Een plant in een zak is een van die leuke alternatieven voor een bloempot. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is helemaal trendy en bovendien budgetvriendelijk. Dankzij z’n eenvoud past het bovendien perfect in een minimalistisch of Scandinavisch interieur.

Het papier van zo’n plantenzak is natuurlijk wat dikker en steviger dan gewoonlijk, zodat de vorm mooi blijft.

2. Mand van natuurlijk materiaal

Hou je van natuurlijke materialen in je interieur? Kies dan voor een plantenmand van riet of zeegras. In de meeste gevallen zit er een plastic inleg in zodat je mand waterdicht is. Indien dit niet het geval is, zet je je plant eerst in een simpele plastic pot en nadien in je mand.

3. Houten krat

Hout in huis is altijd een goed idee en past in zowat elk interieur. Hou je van karakter en charme? Ga dan op rommelmarkten of in kringwinkels op zoek naar originele houten kratten. Ook verschillende kleine plantjes bij elkaar in een grote kist zijn erg leuk.

4. IJzeren emmer

Lekker stoer, zo’n ijzeren emmer om je lievelingsplant in te zetten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en zowel binnen als buiten een aanrader.

5. Glazen potjes

Een weckpot, simpele mason jars of een glazen potje waar je spaghettisaus in zat: ze zijn allemaal geschikt om plantjes in te zetten. Heel erg leuk voor je verse kruiden in de keuken.

6. Retro tinnen blik

Nog meer karakter vind je in de oude tinnen blikken waarin vroeger thee of soep zat. Slenter je langs de kraampjes op de rommelmarkt? Kijk dan goed rond, want je vindt ze er vast en zeker. Ze zijn ideaal voor kleine vetplantjes, cactussen of verse kruiden.

7. Oude gieter

Gieters van gegalvaniseerd metaal vind je in zowat ieder tuincentrum, maar ze kunnen nogal prijzig zijn. Een tweedehands exemplaar is minder duur en ziet er meteen een stuk charmanter uit. Leuk voor in de tuin of in een veranda. Zo breng je een stukje buiten mee naar binnen.

8. Op een standaard

Zet je je bloempot op een standaard, dan komt hij pas helemaal tot zijn recht. Zeker als het om een kleinere plant gaat.

9. In een hanger

Plantenhangers zijn helemaal terug van weggeweest en ideaal voor wie weinig plaats heeft. Een macramé plantenhanger kun je bovendien makkelijk zelf maken!

10. Zonder pot

Planten zonder pot? Tuurlijk, luchtplantjes hebben helemaal geen grond nodig, maar wel water, licht en jawel: lucht. Perfect voor wie geen groene vingers heeft.

Meer leuke interieurtips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!