Bladaarde maken: vruchtbare voeding voor je tuinbodem

Afgevallen herfstbladeren voelen soms aan als een doorn in het oog, maar laat schimmels en bacteriën rustig hun werk doen en je krijgt er kostbare bladaarde voor in de plaats.

Voed het onderaardse leven

Als je op de juiste manier bladafval omtovert in bladaarde of bladcompost, heb je goud voor je grond in handen. De humus die je van de bladeren krijgt, is namelijk de beste die er is.

De humus is als mulch en bodemverbeteraar goed voor elke soort grond en draagt stevig bij aan de gezondheid van je tuinbodem. Door bladaarde aan je grond toe te voegen, voed je al het leven ondergronds, dus de miljoenen organismen die onze tuin doen floreren.

Met andere woorden: geef wat humus aan de aarde en de aarde geeft je sterke planten terug!

Zo maak je bladaarde:

Hark herfstbladeren van bladverliezende bomen bij elkaar.

van bladverliezende bomen bij elkaar. Doe ze in een eenvoudige open bak . Denk bijvoorbeeld aan vier paaltjes met kippengaas ertussen gespannen.

. Denk bijvoorbeeld aan vier paaltjes met kippengaas ertussen gespannen. Je kunt ze ook in composteerbare zakken voor tuinafval stoppen om het proces iets te versnellen. Prik met een spitvork gaatjes in de zakken voor luchtcirculatie.

voor tuinafval stoppen om het proces iets te versnellen. Prik met een spitvork gaatjes in de zakken voor luchtcirculatie. Bladafval kun je ook in gewone plastic vuilzakken bewaren, maar dan duurt het weer wat langer voor je bladaarde klaar is. Ook hier maak je gaatjes in de zakken zodat er lucht bij kan.

Getty Images

Eens in de een open bak of in de zak heb je er geen omkijken meer naar.

meer naar. Keer de hoop bladeren niet om . Bladaarde is afhankelijk van schimmels die de bladeren verteren. Dat is een natuurlijk proces waarvoor je de hoop niet hoeft te keren zoals bij compost.

. Bladaarde is afhankelijk van schimmels die de bladeren verteren. Dat is een natuurlijk proces waarvoor je de hoop niet hoeft te keren zoals bij compost. Na twee jaar ongeveer heb je de perfecte humus om te gebruiken in je tuin.

ongeveer heb je de perfecte humus om te gebruiken in je tuin. Geen bomen in de buurt? Sommige gemeenten geven in het najaar zakken met bladeren weg nadat de wegen zijn schoongemaakt. Vraag het na bij jouw compostmeester.

Hoe ziet perfecte bladaarde of bladcompost eruit? Mooi kruimelig en met een aangename geur!

Getty Images

