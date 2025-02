Beginnen met bloemschikken: dit heb je nodig

Wil je graag beginnen met bloemschikken, maar weet je niet waar starten? Geen zorgen! Deze handige lijst helpt je op weg naar prachtige bloemstukken.

Beginnen met bloemschikken: onmisbare lijst

Beginnen met bloemschikken? Met deze basislijst zit je goed!

Bloemen en groen

Natuurlijk zijn bloemen en groen de basis van elke bloemschikcreatie. Voor je naar de bloemist of het tuincentrum gaat, kun je ook inspiratie opdoen in je eigen tuin, in bossen of langs bermen. En vergeet niet: buiten bloemen zijn bijvoorbeeld bladeren of takjes even belangrijk om textuur en volume aan je bloemstuk toe te voegen.

Scherpe snoeischaar

Een scherpe snoeischaar en mesje zijn onmisbaar bij het bloemschikken. Hiermee kun je de stelen van bloemen ongeschonden op de juiste lengte knippen. Investeer in goede kwaliteit die comfortabel in de hand ligt en decennia lang meegaat.

Een basisvorm

Een basisvorm is het element waarop je je bloemstuk bouwt. Dat kan steekschuim zijn, maar milieuvriendelijkere oplossingen zijn basissen van stro, takken of gaas die je ontelbare keren kunt hergebruiken.

Krammen

Bloemen, takken, mos en bladeren kun je makkelijk vaststeken met krammen. Krammen heb je in allerlei groottes en diktes en hebben steeds twee scherpe punten waardoor je heel gemakkelijk in je basisvorm kunt prikken.

Bindmateriaal

Om alles op zijn plek te houden, heb je buigbare binddraad of bindtouw nodig. Hiermee kun je de stelen van de bloemen samenbinden en ervoor zorgen dat ze stevig blijven staan. Dunne, groene varianten vallen niet op in het bloemstuk maar bijvoorbeeld jutetouw kan extra decoratief zijn in je creatie.

Extraatjes

Wil je jouw bloemstukken een extra touch geven? Voeg dan decoratieve elementen toe, zoals linten, kralen, veren, kerstballen, noem maar op. Dankzij deze kleine details maak je van je bloemstuk een persoonlijk kunstwerk. Vergeet dan zeker ook geen lijmpistool aan te schaffen!

Inspiratie

Blader door je Libelle, boeken of klik hier om ideeën op te doen voor je bloemstukken. Laat je creativiteit de vrije loop en experimenteer met verschillende kleurencombinaties en stijlen. Vergeet niet dat bloemschikken vooral draait om plezier hebben en genieten van het proces!

Zie zo, met deze essentiële benodigdheden ben je klaar om te starten met bloemschikken. Begin met eenvoudige ontwerpen en ga geleidelijk aan de slag. Oefening baart kunst, dus wees niet bang om te experimenteren.

Veel plezier!

Hier vind je alvast inspiratie om te beginnen met bloemschikken

