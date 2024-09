Bloemschikken met takken: een zomerkrans

De tweede helft van de zomer is een bijzonder leuke periode om met groen uit eigen tuin aan de slag te gaan. Zo kun je met een simpele basis van takken telkens opnieuw bloemschikken en ideetjes uitproberen. Zo begin je eraan!

Bloemschikken met takken uit eigen tuin: zo simpel is een mooie zomerkrans!

Maak eerst een rankenbasis, die kun je het hele jaar opnieuw gebruiken. Zo handig! Je kunt een frame gebruiken maar als de takken goed buigbaar zijn, kun je ze ook gewoon in elkaar vlechten.

Nadien vul je de krans naar eigen smaak op met het groen dat jij in je tuin vindt. Kies je voor twee of tien kleuren? Maakt niet uit, zolang je maar rijkelijk blijft herhalen, kan weinig misgaan.

Tip: knip het groen in de vroege ochtend of ’s avonds maar zeker niet in volle zon. Zet alles onmiddellijk op water