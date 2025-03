Bloemschikken voor Pasen: haal de lente in huis

Bloemschikken voor Pasen? Dat staat gelijk aan een huis vol kleur en vrolijkheid! Hier zijn enkele ideetjes om creatief mee aan de slag te gaan:

Bloemschikken voor Pasen

Bloemschikken voor Pasen: dat is het ultieme lentegevoel in huis halen. Wat een vrolijkheid!

3x paasmandje

Libelle-stylist Harald maakt een origineel paasmandje om op te hangen:

Toch liever iets dat staat? Maak dan een charmant paasmandje met een mix van lentebloemen zoals tulpen, narcissen, hyacinten en viooltjes. Voeg wat groen toe zoals varenbladeren om het alles op te vullen.

Of wat dacht je van een nestje van mos? Vul het met kleine paaseitjes en bloemen zoals madeliefjes, ranonkels en mini-rozen. Voeg enkele veren toe voor een speelse touch.

Paasboom

Versier een tak uit de tuin met vrolijk gekleurde paaseieren en linten. Voeg bloemen toe aan de basis van de boom voor een extra feestelijk accent. Deze paasboom kan worden gebruikt als tafelcentrumstuk of als decoratie in de hal. Weet je niet welke takken geschikt zijn? Lees dan zeker het artikel hieronder!

Paasbloemenslinger

Maak een vorm uit buigbare staaldraad met lentebloemen zoals gipskruid, fresia’s, en vergeet-mij-nietjes of bind de bloemen aan een touw of lint en hang de slinger op langs een raam, deurpost of langs de trapleuning.

Eierschaaltjes

Hol enkele eierschalen uit en plaats er kleine bloemen zoals viooltjes, madeliefjes of mini-tulpen in. Deze schattige kleine bloemstukjes kunnen als individuele decoraties worden gebruikt of groepeer ze op een dienblad als een centraal stuk. Of ga aan de slag met deze leuke DIY-video:

Paasnestje van bloemenexperte Gudrun Cottenier:

Gudrun Cottenier van bloemschool De Groene Verbeelding toont je stap voor stap hoe je een paasnestje opbouwt dat je nog jarenlang kunt gebruiken!

Geschenkplantje voor Pasen

Ben je een van de gelukkigen die de voetjes onder tafel mag schuiven voor een heuse paasbrunch? Dan is dit misschien wel een mooi presentje voor de gastvrouw of gastheer!

Sfeer op de paastafel

Een bloemstukje om blij van te worden en helemaal niet moeilijk om zelf te maken!

Met deze ideeën wordt het vast feest in huis. Veel plezier met het bloemschikken voor Pasen!

Naast bloemschikken hebben we meer leuks voor Pasen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!