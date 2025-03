Tulpen: 3x bloemschikken met deze vrolijke lentebol

Word je ook instant vrolijk vanaf het moment je merkt dat er weer overal tulpen opduiken? Onze bloemenexpert Gudrun in ieder geval wel. Ze toont je dan ook met veel plezier hoe je kunt bloemschikken met dé voorjaarsbloem bij uitstek. Doe je mee?

Tulpen bloemschikken: 3 ideetjes voor een lentegevoel in huis

In deze video maakt Gudrun 3 makkelijke DIY-bloemstukjes met tulpen in de hoofdrol. Zo vult ze tulpen in bokalen, een slim idee om de blijvende groei van de tulpenstengel te stoppen. Ook bij het tweede ideetje hoef je je geen zorgen te maken dat je nadien moet bijknippen ,want hier bekleedt Gudrun als het ware de binnenkant van een transparante bolle vaas. Heel origineel! Het derde ideetje is dan weer perfect voor op een feestelijke tafel. Gudrun geeft haar gasten een warm welkom met een miniboeket op de servet. Bloemschikken met tulpen is een match made in heaven!

Bekijk dus snel de video om alles te ontdekken én natuurlijk zelf te creëren. Veel plezier!

Bloemschikken met tulpen in de hoofdrol: bekijk de video

Tip: Hoe herken je verse tulpen? De onderkant van de tulp moet hard en zuiver zijn. Net als bij asperges moet een bosje stengels kraken als je ze over elkaar wrijft.

Zelf tulpen planten

Zo plant je de bollen

Tulpenbollen planten doe je het best in oktober/november, vóór de eerste nachtvorst. Maak de grond eerst goed los en vermeng ‘m met wat goede potgrond. Zet je veel bollen bij elkaar, maak dan één groot plantgat. Voor het planten van losse bollen hier en daar in de border gebruik je een bollenplanter. Plant de bol zo’n vijftien centimeter diep met het puntje naar boven. Maak het plantgat dicht, druk goed aan en geef wat water. Meer is er niet aan!

Met dank aan Bloemenschool De Groene Verbeelding voor de mooie locatie. Camera en montage: Hans De Groef

