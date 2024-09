Herfstboeket: warme inspiratie van onze Libelle-lezeressen

Bessen, zaadhoofden, grassen en natuurlijk veel verse bloemen. Een herfstboeket bevat vaak warme, diepe kleuren zoals oranje, rood, geel, bruin en paars, die de sfeer van het gezelligste seizoen van het jaar weerspiegelen! Ontdek hier inspiratie voor jouw herfstboeket:

Herfstboeket: 10 exemplaren van Libelle-lezeressen

Onze lezeressen zijn altijd creatief in de weer. Dat bewijzen deze zelfgemaakte herfstbloemstukken nog maar eens. Welk herfstboeket of herfststukje bekoort jou het meest? Ga snel ook aan de slag, want zo goed als alle lezeressen zijn het erover eens: bloemschikken ontspant!

Natuurschatten in de herfst

Annick B. uit Sint-Katelijne-Waver: ‘Werken met materialen uit de natuur is het boeiendste wat er is voor mij. Ik hou ervan persoonlijke composities te maken voor speciale gelegenheden. Dit herfstboeket maakte ik ter gelegenheid van de babyborrel van ons kleinkindje. Met bloemen uit onze plukweide!’

Vera V. uit Viersel: ‘Als sinds mijn tienerjaren, doe ik aan bloemschikken met alles wat uit de tuin komt. Nu ik ouder ben, merk ik ook dat het therapeutisch werkt wanneer ik eens een mindere dag heb. Er is altijd wel wat te vinden in de tuin.

Zo ook deze krans die ooit lang geleden in Libelle stond en waar ik mijn eigen twist aan gegeven heb. De felroze trosjes en rode, paarse bladeren van kardinaalsmuts komen mooi samen met het oranje, gele en groene van Physchalis-lampionnetjes.

De bessen van hertsoor passen hier mooi bij en de zachte kleur van de nog niet ingedroogde hortsensia geeft een mooie combinatie. De kastanje in bolster en andere bladeren ga ik rapen in het bos en laat ik niet helemaal drogen. Zo verwerk ik ze beter en kan ik langer genieten van deze krans!’

Rita V. uit Hever: ‘Dit is een herfstkrans van hortensia, sneeuwbes en rozenbottel. Als je in de natuur rondkijkt, vind je overal en in elk seizoen mooie veldbloemen die je kan verwerken in een ruiker of bloemstukken. En dit is helemaal gratis!

Er valt zoveel te combineren: boerenwormkruid, fluitenkruid, braambessen, kastanjes, eikels, margrieten, korenbloemen klaprozen en zoveel meer.

In hartje winter kun je met de bloemen van de bloemist ook mooie bloemstukken maken. Ik gebruik graag hypericum, sedum en eucalyptus. Of materialen uit de tuin zoals klimopbladeren, hulst, hulstbessen of meidoorn met bes. Ik heb geen bepaalde voorkeur, maar de kleuren moeten mooi te combineren zijn.’

Christel B. uit Ninove: ‘Ik heb tal van hobby ‘s waarvan bloemschikken één van mijn favorieten is. Ik ben er al een aantal jaren mee bezig, en echt, ik doe het supergraag. Meestal bestaan mijn creaties uit recuperatiemateriaal en gebruik ik ook bloemetjes uit de tuin, of die ik vind tijdens het wandelen. En ik houd zowat alles bij waarvan ik denk dat ik er nog iets mee zou kunnen doen.

Met de herfst nu is het deze creatie geworden, ik hou van de prachtige kleuren die nu te vinden zijn, en dit was toch wel iets wat ik nog nooit gemaakt had.’

Magda D. uit Kemmel: ‘ Deze bloempotjes maakte ik zelf. Daarop plaatste ik Oasis-bolletjes met ingedroogde hortensia en appeltjes. Heel leuk om te maken!’

Ingrid S. uit Oostende: ‘Ik maak elke maand tot wel 2 bloemstukjes. Het is zo leuk om te doen en vooral ook rustgevend.’

Ginet W. uit Zele: ‘Door het bloemschikken voel ik me in mijn nopjes, meestal maak ik stukjes die seizoensgebonden zijn. Ik werk het liefst met groen uit eigen tuin of ik ga een wandeling maken om herfstspulletjes te zoeken.’

Ann W. uit Geel: ‘Ik ben net begonnen met bloemschikken en dit is het herfststukje dat ik onlangs tijdens een workshop maakte. Nadien maakte ik nog iets soortgelijks want ik ben er zo trots op! Dat schonk ik dan aan mijn schoonzus die ook mijn beste vriendin is en wel een oppeppertje kan gebruiken. Zij blij, ik blij!’

Sylvie D. uit Damme: ‘Sinds het overlijden van mijn grootouders, zo’n goeie 30 jaar geleden, maak ik jaarlijks een stukje voor op hun graf.Ik probeer steeds met zoveel mogelijk materiaal uit de tuin of grasberm te werken. Zelf zie ik graag kleur, dus probeer ik dat in het stuk door te trekken. Het liefst werk ik in oasis en ik hou van compacte stukjes.’

Nathalie B. uit Ekeren: ‘Mijn favoriete rubriek staat in Libelle Nest en zijn de pagina’s over het bloemschikken. Ik doe dit al jaren mezelf als hobby en leerde het mezelf aan. Dit herfstboeket vond iedereen prachtig, binnen enkele weken zal het weer een kerststukje worden maar eerst nog even genieten van de herfst!

Veel succes en plezier met je herfstboeket!

Ken je onze bloemschikpagina al: www.libelle.be/bloemschikken ? Neem gerust een kijkje!

