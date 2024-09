Dahlia’s: 3 dankbare bloemstukjes om zelf te maken

Als er één bloem een spectaculaire comeback maakte de afgelopen jaren, dan is het de dahlia wel. Tijd dus om de boerenbloem van weleer op een voetstuk te plaatsen door te bloemschikken met dahlia’s!

Duizend-en-een dahlia’s

Vroeger kreeg de bloem weleens de stempel ‘ouderwets’, maar tegenwoordig steken bloemisten hun liefde voor dahlia’s niet langer onder stoelen of banken. En gelijk hebben ze, want de bloem verschijnt in duizend-en-een gedaantes: van schattige pomponnetjes tot pioenachtige bloemen zo groot als een dessertbord.

Bovendien heb je dahlia’s in bijna elke denkbare kleur van crèmewit tot paarszwart. Maar opgelet: in het blauw zul je ze niet vinden!

Bloemschikken met dahlia’s

Maak het binnen extra gezellig met drie bloemschikideetjes van Gudrun: een bloemstuk met dahlia’s en pompoenen, een dahliabad in een grote houten schaal of dahlia’s op een stokje. Nieuwsgierig? Bekijk dan nu de video en maak het zelf! lala

Bloemschikken met dahlia’s: bekijk de video

Weetjes over dahlia’s:

Dahlia’s zijn gulle snijbloemen voor in de tuin. Ze schenken zonder al te veel omkijken non-stop bloemen vanaf midden juli tot aan de eerste vorst.

voor in de tuin. Ze schenken zonder al te veel omkijken non-stop bloemen vanaf midden juli tot aan de eerste vorst. Pluk dahlia’s pas als de bloemen volledig geopend zijn , want dahlia’s gaan na het plukken niet verder open.

, want dahlia’s gaan na het plukken niet verder open. Pluk de bloemen bij voorkeur ’s ochtend vroeg, dan zijn ze in de beste conditie.

vroeg, dan zijn ze in de beste conditie. Dahlia’s zijn kieskeurige drinkers : ververs het water elke dag.

: ververs het water elke dag. Vergeleken met andere snijbloemen hebben dahlia’s een vrij kort vaasleven, tot ongeveer 5 dagen.

vaasleven, tot ongeveer 5 dagen. De eerste dahlia’s werden in Europa gekweekt als alternatief voor aardappelen . De mislukte patat smaakte echter bitter en de geur was niet te harden. Maar de bloemen waren gelukkig wel een lust voor het oog én de buik, want de bloemblaadjes vallen wel in de smaak.

. De mislukte patat smaakte echter bitter en de geur was niet te harden. Maar de bloemen waren gelukkig wel een lust voor het oog én de buik, want de bloemblaadjes vallen wel in de smaak. In de jaren 1800 loofde een Britse krant 1 pond uit voor de kweker die als eerste blauwe dahlia’s kon kweken. Hoewel er al veel pogingen tot bijna-blauw zijn geweest, is puur blauw nog nooit gelukt en heeft nog niemand de prijs in ontvangst mogen nemen.

