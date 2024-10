6x bomen met prachtige herfstkleuren

Bomen in de herfst leveren met hun geel, rood en paars verkleurde bladeren een prachtig decor op. Zelfs in eigen tuin! Wil je volgend jaar ook genieten van spectaculaire herfstkleuren aan je achterdeur? Lees dan hier welke bomen je nu kunt planten.

Deze bomen hebben prachtige herfstkleuren

Deze bomen stelen met hun herfstkleuren de show in elke tuin!

1. Japanse esdoorn

Japanse esdoorns kunnen wel 10 tot 15 meter hoog worden. Afhankelijk van de soort krijg je goudkleurige, paarse of vuurrode bladeren. Verwar ze niet met de gewone esdoorn, die al lang in onze contreien is ingeburgerd en tot wel 30 meter hoog kan worden.

2. Rhus typhina

De bladeren van de rhus typhina, ook wel azijnstruik of fluweelboom genoemd, kleuren in het najaar prachtig oranjerood. De boom geeft tijdens de herfst ook rode vruchtjes met een zurige smaak. Let wel, deze boom staat erom bekend een enorme woekeraar te zijn. Verwijder regelmatig de uitlopers of plaats een wortelbegrenzer om dat tegen te gaan.

3. Cercis canadensis ‘Forest Pansy’

Deze boom wordt ook weleens ‘judasboom‘ genoemd en kan ongeveer 5 à 6 meter hoog worden. Het is eigenlijk geen echte boom, maar een struik. In het voorjaar heeft hij donkerpaarse bladeren, in de zomer lichtgroene en in de herfst kleurt deze boom prachtig rood.

4. Ginkgo biloba

De ginkgo biloba, ook wel Japanse notenboom genoemd, komt gek genoeg oorspronkelijk uit China en bestaat al zo’n 250 miljoen jaar. Deze boom lijkt op het eerste gezicht een loofboom, maar is eigenlijk een naaldboom. Hij kan tot wel 20 meter hoog worden en krijg in het najaar felle, goudgele bladeren.

5. Callicarpa bodinieri ‘Profusion’

Callicarpa bodinieri ‘Profusion’, of schoonvrucht, behoort ook tot de struikgewassen en staat vooral bekend om de prachtige paarse besjes die vanaf september tevoorschijn komen.

6. Liquidambar styraciflua

Wie graag een mix van verschillende herfstkleuren wil, kan kiezen voor de Liquidambar styraciflua, of kortweg de amberboom. De bladeren verkleuren al vroeg in het najaar rood, geel of donkerpaars.

Meer tuintips voor de herfst:

