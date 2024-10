Een vurige herfst: zo laat je je tuin prachtig rood kleuren

Naast geel, bruin en paars is ook rood een typische herfstkleur. Deze bomen, bloemen en planten geven je tuin in het najaar een echt wauw-effect met hun vuurrode bladeren.

Tuin in de herfst: vurig rood

Prachtboom

Als je een boom wilt planten, dan is het nu het moment. Wil je een échte blikvanger in je tuin? Kies dan voor deze Japanse esdoorn (Acer palmatum ‘Osakazuki’). In de lente krijgt hij rode bloemen, later verschijnen de rozige helikopterzaadjes en diep in de herfst verkleurt het blad van frisgroen naar het diepste scharlakenrood dat je je kunt voorstellen.

Felle trompetjes

De Salvia-familie bevat meer dan 900 soorten, waaronder Salvia officinalis of keukensalie. Troeven van deze grote familie zijn de bloemen in allerlei tinten, van teerroze over fuchsia en rood tot paars en diepblauw. Salvia regla bloeit van juli tot november met vlammend rode trompetbloempjes.

Vijverbeauty

De rode kafferlelie (Schizostylis coccinea ‘Major’) of moerasgladiool bloeit van september tot november met helderrode bloemen. Zoals de naam doet vermoeden, houdt hij van een vochtige bodem. Geef hem in de lente een zonnig plekje in of rond de vijver en bescherm hem tegen té strenge wintervorst.

Een echte furie

Hoewel de vruchten en bladeren giftig zijn, is kardinaalshoed (Euonymus alatus) toch een hele aanwinst voor je tuin. Niet alleen verkleurt het blad in de herfst naar een prachtige tint rood, maar de struik groeit van nature ook in een decoratieve bolvorm.