Dit zijn de populairste hondennamen in Vlaanderen

Vorig jaar vonden opnieuw massaal veel honden een baasje en – hopelijk- een warme thuis. Volgens de centrale databank DogID hebben maar liefst 97062 honden een nieuwe Belgische identiteitskaart. Maar wat zijn onze favoriete rassen én namen?

De goede oude straathond

Canis vulgaris, de zogenaamde ‘straathond’ zonder echt ras, is de hond die momenteel het vaakst wordt geregistreerd en dus publiekslieveling nummer één. Op de tweede plaats staat de immer schattige chihuahua. Brons gaat naar de teckel. Nummer vier en vijf zijn de labrabor en de keeshond.

Hondennamen: populaire klassiekers

Op vlak van namen, blijven we graag bij onze klassiekers. Bij de mannetjes zijn dit de tien populairste namen:

Max Billie Jack Sky Milo Balou Maurice Lou Bailey Charlie

En bij de vrouwtjes komen deze hondennamen het vaakst voor:

Luna Billie Sky Mila Nala Lola Bo Pipa Stella Odette

Zit de naam van jouw trouwe viervoeter erbij of koos jij voor helemaal iets anders?

Belangrijk om te weten

In Vlaanderen geldt een identificatie – en registratieplicht voor honden. Dat betekent dat alle honden moeten geïdentificeerd (gechipt) worden en geregistreerd zijn voor de leeftijd van 8 weken. Honden moeten sinds enkele jaren ook een paspoort hebben. Het is ook bij wet verboden een hondje aan te schaffen of te verkopen dat niet is gechipt of geregistreerd. Altijd goed checken, dus!

