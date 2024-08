12 voordelen van een hond in huis: waarom hondenbaasjes vaker lachen

Een sterkere weerstand, minder stress en altijd een luisterend oor in de buurt… Wie een hond in huis haalt, leeft gezonder en gelukkiger. Wij zetten 12 voordelen op een rijtje.

Onze expert: dierendokter Joshua (Joshua Dutré) is bekend van het VTM-programma ‘Beestig’ en schreef het boek ‘Mijn passie voor dieren’. Hij maakt deel uit van het dierenartsenteam in praktijk ‘Dierenartsen Overleie’ in Kortrijk.

1. Minder kans op allergieën

Kinderen die opgroeien met een hond hebben doorgaans minder last van allergieën. Dierendokter Joshua: “We zijn met z’n allen wat té netjes gaan leven. We gaan bijna elke dag in de douche en poetsen ons huis met sterke producten, die liefst zoveel mogelijk bacteriën verwijderen. Maar eigenlijk is een beetje vuil — en een beetje hondenhaar — net goed voor ons en onze kinderen. Honden nemen stukjes aarde mee naar binnen die je immuunsysteem blootstellen aan nieuwe allergenen en ziekteverwekkers. Gebeurt dat al op jonge leeftijd, dan word je daardoor net minder gevoelig voor allergieën.”

2. Een echte vriend in huis

Hondenbaasjes zullen het beamen: een hond is zoveel meer dan een waakdier of een compagnon tijdens je wandelingen. Vaak groeit zo’n viervoeter uit tot een volwaardig lid van het gezin en een vriend voor het leven. “Met een hond breng je een nieuw individu binnen in je gezin”, zegt dierendokter Joshua. “Ik zeg bewust ‘individu’, want elke hond heeft zijn eigen karakter. Dat maakt het net leuk en zorgt ervoor dat je echt een band kunt opbouwen. Ik merk ook dat mensen veel overhebben om hun trouwe vriend te redden. En dat is goed: wie een dier in huis haalt, omarmt ook de verantwoordelijkheid om er goed voor te zorgen.”

3. Nooit meer eenzaam

Niet toevallig namen veel mensen tijdens corona een hond in huis, als gezelschap in eenzame lockdowntijden. Logisch: door voor een hond te zorgen, ermee te knuffelen en te babbelen voel je je op slag minder eenzaam. “Het is ook de ideale remedie tegen huidhonger”, zegt dierendokter Joshua. “Zelfs binnen gezinnen wordt er vaak niet zoveel geknuffeld, terwijl aanraking een van onze fundamentele behoeften is. Met een hond knuffel je meestal veel makkelijker.”

4. Minder stress, meer geluk

Word jij ook helemaal warm vanbinnen als je een hond mag aaien? Wel, dat geluksgevoel zit niet alleen in je hoofd, maar heeft ook echt een fysieke basis. Door het aaien stimuleer je de aanmaak van dopamine en serotonine, de twee ‘gelukshormonen’ in ons lichaam. De dierendokter: “Bovendien leidt het aaien tot een merkbare verlaging van cortisol, het hormoon dat voor stress zorgt. Een kwartier knuffeltijd met je hond staat dus een beetje gelijk aan mediteren.”

5. Mentale opkikker

Een rotdag, een ruzie… Op zo’n momenten kan de liefdevolle blik van je hond je toch vaak even doen glimlachen. Daar kan zelfs de goedbedoelde steun van je partner niet altijd tegenop. Dierendokter Joshua: “De relatie met je hond is veel minder gecompliceerd dan die met mensen. Je kunt bij je hond terecht met je diepste gevoelens zonder dat hij je zal veroordelen. Er wordt weleens lacherig gedaan over praten met je huisdier, maar het is de perfecte vorm van emotionele ontlading.”

6. Goed voor de familieband

Dierendokter Joshua: “Een hond in huis kan je als gezin dichter bij elkaar brengen, áls iedereen zijn steentje bijdraagt in de zorg voor de nieuwe huisgenoot… Mijn vrouw en ik liggen regelmatig samen in een deuk als onze kat weer een stoot uithaalt. Of we dollen samen met onze kat.” Plus: je doet ook sneller samen een gezellige boswandeling met een hond aan je zijde.

7. De ideale gespreksopener

Een hond in huis nemen, kan wonderen doen voor je sociale contacten. Niet alleen moet je waarschijnlijk naar de hondenschool, waar je nieuwe mensen leert kennen. Ook tijdens een simpele wandeling zul je merken dat een hond de ideale gespreksopener is.

“Mensen zijn het verleerd om elkaar vriendelijk te groeten of even een babbeltje te slaan. Een hond doet op dat vlak wonderen. Vaak zie je mensen al van ver glimlachen als je komt aanwandelen of komen ze eens polsen wat voor ras het is… Een hond is een sociaal bindmiddel, en da’s zeker fijn als je anders niet zo makkelijk contact legt”, aldus de dierendokter.

8. Meer regelmaat in je dag

Een hond moet je op gezette, regelmatige tijden eten geven en uitlaten. Op hectische dagen kun je die extra taken misschien vervloeken, maar eigenlijk is die routine ook voor jou goed. Het betekent namelijk dat je sowieso uit je bed moet komen en aan je dag moet beginnen, ongeacht je gemoedstoestand. Die stimulans kan dan weer wonderen doen voor je humeur!

9. Hallo, conditie!

Dierendokter Joshua: “Of je nu een grote of een kleine hond in huis haalt, elke hond heeft regelmatig nood aan een stevige wandeling. En dan bedoel ik niet een toertje in je tuin. Als baasje heb je zo ook meteen je portie beweging voor de dag gehad. In deze drukke tijden komt sporten er niet altijd van, maar een halfuurtje goed doorwandelen met je hond doet al wonderen voor je conditie.”

10. Letterlijk hartverwarmend

Een hond in huis zorgt niet alleen voor hartverwarmende momenten, maar is ook létterlijk goed voor je hart. Volgens de Amerikaanse Heart Association lopen mensen met een hond minder risico op hart- en vaatziekten. Zo gek is dat niet: met een hond beweeg je meer en loop je dus minder kans op overgewicht en hoge cholesterolwaarden. En honden zijn ook nog eens echte stress-killers.

11. Bloeddruk in balans

Volgens recent onderzoek heeft het aaien, en in het algemeen in huis hebben, van een hond een verlagend effect op je bloeddruk. Zelfs mensen met een chronisch hoge bloeddruk zagen die al na vijf maanden aanzienlijk afnemen nadat ze een hond hadden geadopteerd! Bovendien is gebleken dat mensen met een hond (of een ander huisdier) hun bloeddruk in stressvolle situaties minder snel de hoogte in zien schieten dan mensen zonder huisdier.

12. Altijd leuk reisgezelschap

Vroeger was het best een klus: een hotel, camping of vakantiehuis vinden waar je hond ook welkom was. Maar dankzij diervriendelijke websites zoals travelpets.com of vakantie-met-hond.be zijn de mogelijkheden om je hond mee op reis te nemen vandaag veel uitgebreider. De websites zijn bovendien erg simpel in gebruik: vink de vakantiebestemming en het soort accommodatie van jouw keuze aan en je krijgt meteen een hele lijst geschikte vakantieverblijven.

Vergeet ook Minoes de poes niet

Honden zijn natuurlijk niet de enige huisdieren die je leven kunnen verrijken. Bijna 1 op de 3 Belgische gezinnen heeft een kat in huis, wat katten zelfs nog iets populairder maakt dan honden. Een kat als huisdier is net zo ‘voordelig’ als een hond: het is een echt gezelschapsdier, dat met zijn rustgevende aanwezigheid (dat heerlijke gespin!) en aaibare vacht kan helpen bij het verlagen van je stressgehalte, je bloeddruk én je risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast heeft een kat nog enkele heel eigen voordelen:

Zelfstandiger

Een kat is zindelijk uit zichzelf en je hoeft er niet elke dag mee te gaan wandelen. Bovendien wassen katten zichzelf en liggen de voedings- en zorgkosten meestal iets lager dan die van een hond. Door hun zelfstandigheid kunnen ze ook perfect alleen thuisblijven. Al is en blijft een kat wel een gezelschapsdier: de meesten hebben graag mensen om zich heen. Het zijn ook geboren jagers, katten hebben hun leven lang nood aan meerdere speelmomenten per dag om hun instincten te kunnen botvieren.

Minder ruimte

Een kat die binnenshuis opgroeit, zal het leven in de natuur niet per se missen. Dat maakt een kat ideaal voor mensen die in een appartement wonen of geen tuin hebben. Stimuleer hun jachtinstinct dan wel extra met leuke spelletjes!

Tekst: Margot Kennis

