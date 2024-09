Wandelen met je hond: hier mag je huisdier (even) los

Gaan wandelen met je hond is fijn en ontspannend, maar ook voor je pluizige kompaan is het heerlijk om even alle remmen los te laten. Alleen is dat niet op elke plaats aangeraden of toegelaten. Op deze plekjes mogen honden helemaal vrij de natuur in!

Hier mag je hond vrij rondlopen

1. Vrij zwemmen en drooglopen in Gent

Op heel wat plekjes zijn honden absoluut niet welkom in het water tussen de mensen. Maar in de Blaarmeersen in Gent is er een aparte zwemzone voorzien voor honden. Op die manier kan je viervoeter ook even lekker verkoeling zoeken en daarna vrij ravotten op de aparte droogweide om rustig op te drogen. Een fijne uitstap voor het hele gezin waar je huisdier ook écht iets aan heeft. Zalig, toch?

2. Losloopzones van meer dan 10 000m² in Kortrijk

Het domein De Gavers in de omgeving van Kortrijk is bij heel wat hondenliefhebbers erg geliefd. Er zijn namelijk twee uitgebreide loopzones die volledig afgestemd zijn op je favoriete viervoeter. Honden kunnen er vrij de natuur in lopen en kunnen er met gemak al hun energie kwijt. Erg fijn om ook andere baasjes te ontmoeten en je ervaringen en tips uit te wisselen.

3. Ravotten in ’t bos in Assebroek

In Ryckevelde kan je hond even helemaal z’n hartje ophalen in de aparte hondenlosloopzone mét vijver die volledig ter beschikking staat van jouw enthousiaste kompaan. Perfect om eerst een uitgebreide wandeling te doen in de omgeving met als kers op de taart deze verrassing om nog die laatste restjes energie helemaal los te laten, niet?

Ook deze natuurgebieden hebben een aparte losloopzone voor je hond

