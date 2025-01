Een kleine tuin vergroten: 6 makkelijke ideeën

Niet iedereen beschikt over een royale tuin. De oppervlakte in Vlaanderen wordt schaars en duur verkocht. Maar wie het geluk heeft een tuintje te hebben, hoe klein ook, kan er een groen paradijsje van maken. Want hé, size doesn’t matter. Ontdek hier hoe je een kleine tuin kunt vergroten!

Een kleine tuin vergroten doe je zo!

1. Natuur op je muur

Een volledig ommuurde kleine tuin kan beklemmend werken. Maak hem optisch ruimer door klimmers langs stenen muren of houten schuttingen te planten. Denk aan:

Wilde wingerd

Wintergroene klimop

Blauweregen

Klimhortensia

Geen grond om in te planten? Ook een ‘gordijn’ van bijvoorbeeld bamboe of riet in lange bakken behoort tot de mogelijkheden. Leuk als de wind er doorheen ruist!

Extraatje: hang een grote spiegel. Meer ruimte en diepte verzekerd!

2. 50 tinten groen

Spelen met kleur zorgt voor optische illusies in de tuin.

Lichte planten achteraan in je tuin zorgen voor meer breedte, terwijl donkere groentinten dan weer voor meer diepte zorgen.

3. Op ontdekking

Zelfs de kleinste tuin gaat pas leven als je er structuur in brengt. Creëer daarom een plekje waarin iets te beleven valt. Denk aan:

een bloeiende border,

een kruidenhoek,

een vijvertje,

een scharrelplek voor twee kippen,

een loungeplek om te lezen,

of – puur praktisch – een composthoek.

4. Kies het rechte pad

Een typische stadstuin is lang en smal en biedt op het eerste gezicht weinig mogelijkheden. Waarom niet de langgerekte vorm van je tuin omarmen en er een recht pad in leggen? Denk aan zo’n typische houten strandvlonder, of leg oude spoorbielzen, al dan niet met kruipend groen tussen.

Voor je terras zijn voor grote, langwerpige terrastegels of planken een goed idee. Ga ook voor lichter en kleiner tuinmeubilair dat je makkelijk kunt opbergen.

Laat daarna je fantasie de vrije loop om de borders in te vullen, die nu de hoofdrol krijgen.

Heb je je pad perfect in het midden gelegd, dan kun je die symmetrie uitspelen en twee borders in spiegelbeeld maken.

uitspelen en twee borders in spiegelbeeld maken. Heb je het pad eerder naar een schutting toe gelegd, dan kun je in de smallere border klimmers zetten en in de grote border een weelderig junglegevoel creëren, met uit de kluiten gewassen varens en grote bladplanten.

zetten en in de grote border een weelderig creëren, met uit de kluiten gewassen varens en grote bladplanten. Of maak een moestuintje met bessenstruiken in de smalle strook en een bloeiende siertuin in de brede.

met bessenstruiken in de smalle strook en een bloeiende siertuin in de brede. Of nog: een langgerekte vijver met waterplanten aan de smalle kant en een pergola met zen-zithoek in het brede gedeelte…

En zo zie je hoe rond één recht pad vele mogelijkheden creëert!

5. Feest in de border

Een border is echt niet enkel om naar te kijken. In een kleine tuin kun je beter functioneel denken.

Denk kleiner en voorzie één of twee borders waar in de zomer wat in mag gebeuren.

Loungen in een hangmat bijvoorbeeld:

Maak er een mini-vijvertje voor de sfeer (een zinken teil is al voldoende),

voor de sfeer (een zinken teil is al voldoende), een rieten mand voor je lectuur,

een tafeltje voor je cocktail en sfeerverlichting op zonne-energie voor zwoele avonden.

Of zet er een vuurkorf-barbecue neer en een klaptafel en vouwstoelen voor vrienden die komen eten.

In zo’n à la carte vakantieborder voorzie je natuurlijk best niet te veel ‘vast groen’. Een boom hoort er alvast wél in, niet alleen voor de gezelligheid, maar ook omdat je er van alles in kunt hangen.

6. Een pergola is prima!

Waarom zou je in een kleine tuin geen pergola kunnen zetten? Niks dan voordelen: rond de spijlen kun je klimmers zetten waardoor je paradijsje nog groener wordt. Eén enkele druivelaar kan in een paar jaar tijd je hele pergola ‘overkappen’, zodat je in de zomer kunt snoepen van druiven van eigen oogst én je altijd beschermd bent tegen te felle zon.

Foto’s: Modeste Herwig, Pernille Bergdahl/House of Pictures/Basset Images en Birgitta Wolfgang/Sisters Agency.

Meer voor de kleine tuin of terras:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!