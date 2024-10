6 kamerplanten voor een extra knusse herfst

Buiten is het nat en koud, dus maken we het binnen extra knus! Dat doen we niet alleen met kaarsen en dekentjes, maar ook met kamerplanten die dankzij hun warme kleuren perfect passen bij de herfst.

Kamerplanten in de herfst

Deze kamerplanten fleuren je herfst op:

1. Gebedsplant (Maranta Fascinator)

Met zijn donkergroene bladeren en prachtige roze nerven is de Maranta, ook wel tiengebodenplant of gebedsplant genoemd, de ideale sfeermaker voor de herfst. En de bladeren zijn niet alleen mooi, ze zijn ook erg beweeglijk. Ze gaan ’s avonds wat meer naar boven staan en vouwen zich dicht om ’s morgens weer open te gaan. Zet de plant liefst op een plekje in halfschaduw en houd de grond licht vochtig.

2. Stippenbegonia (Begonia Maculata)

De stippenbegonia brengt met zijn kleine, witte stipjes meteen vrolijkheid in huis. De roodpaarse kleur aan de onderkant van de bladeren geeft de plant ook enorm veel sierwaarde. En als kers op de taart krijgt de stippenbegonia in de lente ook schattige, witte bloempjes. Geef de plant tijdens de bloei voldoende plantenvoeding, want dit kost hem veel energie. Deze begonia kan bovendien ook erg hoog worden, dus snoeien in het voorjaar is aangeraden om hem in toom te houden.

3. Siernetel (Plectranthus scutellarioides)

De siernetel vind je in veel kleurencombinaties, maar is deze purper-roze variant niet prachtig? Je vindt ‘m meestal in de tuin, maar hij doet het ook prima als kamerplant. Om zijn kleuren mooi te houden, moet je hem wel op een lichtrijk plekje zonder al te veel directe zon zetten. Je kunt de plant gewoon zijn gang laten gaan en af en toe een uitschieter wegknippen. Knip de bloempluimen wel weg, want die nemen te veel energie van het mooiere blad weg. Zolang de potgrond licht vochtig is, is de plant tevreden.

Nog meer kamerplanten die de gure herfst oplichten:

4. Stromanthe (Stromanthe sanguinea ‘Triostar’)

De Stromanthe heeft gelijkaardige kleuren als de Maranta en is ook familie van de Calathea. Wat de verzorging betreft, kan deze plant wel een uitdaging zijn. Hij houdt van een ’tropisch’ klimaat, maar niet van zonlicht. Zet hem bij voorkeur dus op een donkere en vochtige plek in huis, zoals de badkamer. Twee keer per week een klein beetje water geven is voldoende.

5. Wonderstruik (Croton, Codiaeum variegatum)

De wonderstruik of Croton past met z’n groene, paarse, rode, oranje en gele bladeren helemaal in het kleurenpalet van de herfst. Deze bonte plant is een plaatje om naar te kijken, maar vraagt ook de nodige verzorging. Hij heeft erg veel licht nodig, minimum 5 uur per dag, maar zet hem niet in direct zonlicht. Als de plant te donker staat, kan hij zijn bladeren verliezen. Besproei de plant ook een à twee keer per week om spint (= infectie van mijt) te voorkomen en zorg dat de potgrond steeds licht vochtig is.

6. Oranjeboompje (Solanum pseudocapsicum)

Van het oranjeboompje heb je het hele jaar door plezier. Eerst krijgt hij witte bloemetjes, daarna groene bessen en in de nazomer en herfst kleuren de besjes prachtig oranje. Een echte blikvanger in huis voor het najaar! Deze topper verkiest een licht plekje in huis – hoe meer licht, hoe beter – en staat in het voorjaar ook graag buiten. In de winter is het voldoende om hem een keer per week water te geven en de grond licht vochtig te houden.

