Kamerplanten verzorgen in het najaar: zo doe je dat

De centrale verwarming is niet de beste vriend van veel kamerplanten. Door de droge, warme lucht krijgen ze in het najaar flink wat te verduren. Hoe kun je kamerplanten dan goed verzorgen in het najaar? Met onze tips!

Kamerplanten verzorgen in het najaar

In het najaar hebben heel wat kamerplanten het lastiger dan in andere seizoenen, vooral zodra de verwarming aan gaat. Bovendien worden de dagen korter en grijzer, waardoor ze kunnen minder licht opnemen en dus minder energie hebben.

Het najaar is dan ook voor veel planten een rustperiode: ze stoppen met groeien en zetten hun stofwisseling op een lager pitje.

Zo geef je je planten de beste zorgen:

Daarom hebben ze het graag iets minder warm . Zet je kamerplant niet te dicht bij een warmtebron.

. Zet je kamerplant niet te dicht bij een warmtebron. Precies omdat ze in rust zijn, hebben ze ook minder water nodig. Voel daarom altijd eerst aan de potgrond voor je de planten giet. Gebruik daarvoor een barbecuestok of breinaald. Prik in de grond en geef pas water wanneer die helemaal droog, zonder aarde, blijft.

nodig. Voel daarom altijd eerst aan de potgrond voor je de planten giet. Gebruik daarvoor een barbecuestok of breinaald. Prik in de grond en geef pas water wanneer die helemaal droog, zonder aarde, blijft. Je denkt er misschien niet meteen aan, maar door met hun bladeren het koude raam te raken, kunnen planten een thermische schok krijgen. Je zult het vast wel al eens hebben opgemerkt dat de puntjes van bladeren opeens bruin zijn. Vaak heeft dat te maken met zo’n thermische schok. Zorg er daarom voor dat de planten niet rechtstreeks een raam aanraken.

het koude raam te raken, kunnen planten een thermische schok krijgen. Je zult het vast wel al eens hebben opgemerkt dat de puntjes van bladeren opeens bruin zijn. Vaak heeft dat te maken met zo’n thermische schok. Zorg er daarom voor dat de planten niet rechtstreeks een raam aanraken. Vermijd ook grote temperatuurschommelingen of -schokken. Heb je een kamerplant naast de voordeur staan? Dan zal die in het najaar vaak een koude tocht over zich krijgen, en dat is niet goed. Zo’n koele windvlaag heeft bijna altijd bruine bladeren tot gevolg.

Zet planten niet op een te koude of een te warme vloer . In beide gevallen kan een stukje kurk of piepschuim onder de pot, of een dienblad, een oplossing zijn. Zeker wie vloerverwarming heeft, zet de pot best iets hoger.

. In beide gevallen kan een stukje kurk of piepschuim onder de pot, of een dienblad, een oplossing zijn. Zeker wie vloerverwarming heeft, zet de pot best iets hoger. Houd de bladeren stofvrij . Neem ze af met een vochtige doek of zet de plant onder de douche.

. Neem ze af met een vochtige doek of zet de plant onder de douche. Verwijder gele of bruine bladeren wanneer je ze ziet. Ze kosten alleen maar extra (verloren) energie van de plant.

