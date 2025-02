Kamerplanten zijn onmisbaar in een gezellig interieur. En met deze exemplaren zitten we al zeker op een roze wolk! Ontdek hier 9 fantastische roze kamerplanten:

Roze kamerplanten

Planten met een touch of pink in hun bladeren zijn echte geschenkjes van Moeder Natuur. Ze geven een frisse, vrolijke toets in huis. En neen hoor, de bladeren zijn niet geverfd: ze zijn van nature roze.

Het draait allemaal om de hoeveelheid licht en de bladcellen die al dan niet aan fotosynthese doen.

Hoe beter het indirecte licht, hoe meer uitgesproken de kleur. Lees hier snel meer over roze kamerplanten

Roze kamerplanten: welke is jouw favoriet?

1. Caladium

© Getty Images

Variatie: ‘Caladium White Queen’

Weetje: De bladeren van de Caladium komen uit een knol. Ze schitteren vanaf de lente tot de herfst. Elk jaar sterft het blad af waarna je de knol op een donkere droge plek bewaart tot maart.

2. Stromanthe

© Getty Images

Variatie: Stromanthe Triostar

Weetje: Deze plant opent haar bladeren met de ochtendzon en sluit ze ’s nachts weer. Je kunt ze soms zelfs horen ritselen.

3. Hypoestes

© Getty Images

Variatie: Hypoestes phyllostachya of polkadot plant

Weetje: De Hypoestes wordt ook wel ‘freckle face’ (gezicht met sproetjes) genoemd. In de zomer kunnen aan de Hypoestes kleine, lavendelblauwe bloemen bloeien.

4. Fittonia

© Getty Images

Variatie: Fittonia Mosaic Kings Cross

Weetje: Fittonia wordt weleens verward met de Hypoestes van hierboven. Het belangrijkste verschil zit ‘m in de nerven: bij Fittonia zijn de nerven roze of wit en de vlekken groen en bij de Hypoestes zijn de nerven groen en de vlekken roze of wit.

5. Ficus

© Getty Images

Variatie: Ficus elastica ‘Belize’

Weetje: De Ficus is een van de makkelijkste kamerplanten. Heb je geen groene (of roze) vingers? Dan is deze roze kamerplant iets voor jou.

6. Tradescantia

© Getty Images

Variatie: Tradescantia tricolor

Weetje: Deze plant is een perfect exemplaar om te gebruiken als hangplant. De bladeren zullen als een waterval naar beneden groeien.

7. Philodendron

© Getty Images

Variatie: Philodendron Pink Princess

Weetje: Hoe ouder de Philodendron Pink Princess, hoe meer roze vlekken er op het blad verschijnen.

8. Stippenbegiona

© Getty Images

Variatie: Begonia maculata

Weetje: Laat je de Begonia maculata bloeien, dan krijg je verrassende trossen met kleine hangende bloemen in wit of roze. De bloemen bloeien zo’n zes weken.

9. Maranta

© Getty Images

Variatie: Maranta Leuconeura Fascinator

Weetje: De Maranta wordt ook wel eens de gebedsplant of tiengebodenplant genoemd. Dit omdat de plant net als de Stromanthe ‘s avonds zijn bladeren dichtvouwt alsof hij een gebedje lijkt te bidden.

Roze kamerplanten gezien? Lees dan ook:

