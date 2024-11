Mosstok: een handig hulpmiddel bij snelgroeiende kamerplanten

Groeien je kamerplanten ook wild en vrij om zich heen? Dan kun je misschien wel een mosstok gebruiken, een handig hulpmiddel voor het ondersteunen van snelgroeiende grote (klim)planten in huis.

Waarom een mosstok?

Een mosstok is een makkelijke manier om je klimmende planten in huis te ondersteunen. Zo’n stok wordt vaak gebruikt bij kamerplanten zoals de Monstera, Pothos en Philodendron, die in de natuur graag omhoog groeien en vaak een boom kiezen als drager.

De mosstok doet dus precies hetzelfde: het biedt steun aan de plant en stimuleert verticale groei, waardoor de plant er mooier uitziet en meer ruimte krijgt om te groeien.

Mos op de stok?

Ook al heet het hulpmiddel ‘mosstok’, in de winkel vind je vaak stokken omringd door kokosvezels in plaats van mos. Kokosvezels is een iets makkelijker materiaal om mee te werken. Maar als je een natuurlijkere, groene uitstraling wilt, dan is mos hét spul om in huis te halen. Als je het mos levend, groen en vochtig houdt, stimuleer je bovendien extra de luchtwortels van de plant . Maar je kunt het mos evengoed laten verdrogen. De plant zal er hoe dan ook rond groeien.

Het principe tussen kokosvezels en mos is hetzelfde: op beide materialen kunnen de luchtwortels zich goed vasthechten. Bovenaan zit meestal een gat zodat je er nog een stok op kunt zetten om hem hoger te maken.

Mosstok Mosstok € 11,80 – Aveve Hoogte: 120 cm Bekijk het hier

Mosstok zelf maken

Zelf een mosstok maken is een leuk DIY-projectje. Moeilijk is het niet!

Je hebt eerst en vooral een tak nodig. Dat kan een mooie stevige tak zijn uit de tuin of het bos, maar evengoed een bamboestok.

Daarnaast heb je nog mos en wikkeldraad nodig. Mos is zowel levend als verdroogd verkrijgbaar in tuincentra. Je bindt het mos een aantal keer strak rondom de tak.

Mos Mos € 21,90 – bloemschikmaterialen.be Ongeveer 1 kg Bekijk het hier

Onderaan hou je de stok voldoende vrij van mos want dat stuk moet natuurlijk de grond in.

Opbinden

Om de wortels van je plant niet te beschadigen, moet je eerst de stok en dan pas de plant in de pot zetten.

Een mosstok hoeft zeker niet altijd een rechte paal te zijn, je kunt er verschillende vormen mee maken zoals een spiraal of een halve cirkel. Dat doe je makkelijk door de stok te vervangen door een cilinder van gaas waarin je het mos stopt.

Als je de plant opbindt, gebruik je enkel zachte bindmaterialen zoals touw of speciale plantenclips om de stengels van de plant voorzichtig aan het frame vast te maken. Let er ook op dat de bruine knopen – de toekomstige luchtwortels – tegen de paal zitten en niet langs de buitenkant.

Meer is er niet aan, veel succes!

Buigbare mosstok Buigbare mosstok € 19,95 – Plantje.nl Hoogte: 70 cm. Met bijhorende plantentape. Bekijk het hier

