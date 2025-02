Tips & toppers voor een modern landelijk interieur

Je bent fan van een moderne landelijke stijl, maar weet niet goed hoe je de sfeer (weer wat meer) eigentijds kunt maken? Onze 7 tips en 14 toppers zetten je op weg!

Tip 1: modern landelijk krijgt meer kleur

Klassiek zijn tinten als taupe, grijs, wit en alle varianten daarop dé basiskleuren voor een landelijk interieur. Ze vormen een neutrale achtergrond die garant staat voor een rustige sfeer. Maar laat je vooral niet beperken! Combineer deze basistinten gerust met de nieuwe natuurkleuren die de laatste jaren zo populair zijn: warm oker, pittig mosterdgeel, zacht saliegroen of zuiders terracotta. En voor wie het graag zacht wil houden… ook grijzige pastels zijn ideaal om te combineren met wit, ecru, zand, en grijs.

Tip 2: … en wordt ook luchtiger

Hout is altijd hét materiaal geweest dat een landelijk interieur opwarmt. Maar waar vroeger vaak werd gekozen voor massief en vol, zien we steeds vaker deurtjes van kasten en stoelzittingen van webbing. Wat is webbing? Het weven van duurzame en natuurlijke materialen zoals riet en rotan, met een luchtig gaatjespatroon als resultaat. Vroeger dook webbing ook al op in de klassieke interieurstijl, maar nu is het weer helemaal in, fris gecombineerd met blank hout of hout dat afgelakt werd in een lichte tint.

Tip 3: modern landelijk toont karakter

Zwart metaal wordt volop gebruikt in de industriële stijl, maar ook in de nieuwe landelijke stijl zie je nu af en toe zwart metalen accenten. Denk aan een zwart onderstel van een tafel, een zwart metalen lampenkap, een zwart metalen kandelaar… doseren is de kunst, want we willen de landelijke stijl niet zwaarder maken, maar juist lichter.

Tip 4: … en krijgt meer licht

Zware overgordijnen zijn prima als je je interieur wilt afschermen van de buitenwereld, maar ogen inderdaad… zwaar! In de nieuwe landelijke stijl passen lichtere stoffen beter, zoals linnen en katoen. En zijn ze liefst ook nog transparant, zodat het zonlicht naar binnen kan.

Tip 6: modern landelijk wordt iets strakker

Wie houdt van een romantische toets kan nog steeds kiezen voor kussenhoezen of beddengoed met ‘volants’, maar het mag evengoed wat soberder. Poefs of kussens met naar buiten gekeerde naden die opstaande randen vormen, hebben ook iets extra’s, maar ogen een stuk moderner dan wanneer ze een gefronste rand hebben…

Ook lijsten met krullen en andere fantasietjes hoeven niet meer zonodig. Spiegels of posters, illustraties en ander ‘art work’ kunnen perfect aan de muur zonder lijst. Voor een cleaner effect, dat meer rust brengt in je interieur.

Tip 7: … maar tegelijk ook wat losser

Tegelijk zie je dat sofa’s en fauteuils net minder strak en ‘afgeborsteld’ worden: de hoezen vertonen een lichte kreuk als ze van gewassen linnen zijn. En ze mogen gerust ook wat losser zitten voor een nonchalanter, relaxter gevoel.

Ecru katoenen kussen met franjes Ecru katoenen kussen met franjes € 17,50 – Kwantum Shop het hier Kaarsenhouder van ruw aardewerk Kaarsenhouder van ruw aardewerk € 7,85 – Casa Shop het hier Gewatteerd stoelkussen met striklint Gewatteerd stoelkussen met striklint € 7,50/st – Jysk Shop het hier Houten klapstoel met webbing zitting en rugleuning Houten klapstoel met webbing zitting en rugleuning € 129 – H&M Home Shop het hier Mat metalen hanglamp Mat metalen hanglamp € 60 – Kwantum Shop het hier Hangrek van draadmetaal met houten schap Hangrek van draadmetaal met houten schap € 16,99 – Maisons du Monde Shop het hier Grenenhouten kast met latjes Grenenhouten kast met latjes € 248 – Søstrene Grene Shop het hier Bamboe trolley Bamboe trolley € 30 – Jysk Shop het hier Houten deurwiggen met leren lus Houten deurwiggen met leren lus € 20,17 – Bol. Shop ze hier Deurmat van geweven jute Deurmat van geweven jute € 24,99 – H&M Home Shop het hier

Poster-trio met vintage illustraties van groenten Poster-trio met vintage illustraties van groenten € 17,99 – Ikea Shop het hier

Houten halbankje of bijzettafel Houten halbankje of bijzettafel € 69,99 – Leen Bakker Shop het hier

Lichtbeige transparant vitragegordijn Lichtbeige transparant vitragegordijn € 39,99 – Zara Home Shop het hier

Royale jute mand Royale jute mand € 49,95 – Casa Shop het hier

Meer:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!