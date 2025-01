Goeie vraag: kun je oude potgrond hergebruiken?

Planten nemen razendsnel de voedingsstoffen uit potgrond op. Na enkele maanden belandt die grond dan meestal op de composthoop, of wordt hij gebruikt als mulchlaag. Maar zou je oude potgrond ook kunnen hergebruiken voor je planten?

Potgrond hergebruiken: ja of neen?

De meningen zijn verdeeld! Volgens sommigen is het hergebruiken van oude potgrond het sop de kool niet waard, maar anderen vinden het juist wel een goed en vooral duurzaam idee.

Het theoretische antwoord op de vraag of je potgrond kunt hergebruiken voor je kamerplanten, is in ieder geval ja. Weliswaar een ja met een grote maar, want je moet er het een en ander voor doen. Bovendien lukt het enkel met potgrond vrij van schimmels of waar geen zieke planten in gestaan hebben.

Met kokosvezels

Potgrond van goede kwaliteit kun je dus een tweede leven geven. Er zijn verschillende manieren.

Zo kun je oude potgrond mengen met gelijke delen kokosvezel, een handvol kippenmestkorrels en een handvol fijngemalen gesteente, denk aan beendermeel of lavameel.

Kokosvezel is een ruwe vezel van de schaal van een kokosnoot. Het houdt veel lucht en water vast, let er dus op dat je er niet té veel van gebruikt: 1 deel potgrond op 1 deel kokosvezel is voldoende. Anders gaat de kokosvezel te veel voedingsstoffen vasthouden die je planten net nodig hebben.

Met compost

Een eenvoudigere en gratis manier is je oude potgrond laten overwinteren in de tuin. Meng er compost uit je compostvat onder en laat het mengsel een hele winter liggen in de vrieskoude. Zo breken de cellen goed af en krijg je in het voorjaar nieuwe, fijne potgrond.

Geen zin om de oude potgrond van je kamerplant te hergebruiken? Gooi de grond dan bij het gft-afval, niet bij je restafval.

