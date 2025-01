11x stijlvol compostbakje voor op het keukenaanrecht

Overschot van groenten en fruit mag al lang niet meer bij het restafval. Geen probleem met een mooie compostbakje dat prima past in jouw keuken.

GFT duurzaam hergebruiken

Jaarlijks smijten we 224.024 ton – of zo’n 34 kilo per Vlaming – groenten-en fruitafval weg. Het merendeel daarvan kwam daarbij jarenlang bij het restafval terecht. Jammer, want van GFT kun je waardevolle compost of biogas maken.

Een compostbakje voor op het keukenaanrecht is een handige en milieuvriendelijke oplossing voor het verzamelen van GFT in de keuken:

1. Gemak bij afvalscheiding

Met een compostbakje kun je eenvoudig en meteen groente- en fruitafval, koffiedik, eierschalen en ander organisch afval scheiden van het restafval. Dit maakt composteren een stuk toegankelijker voor iedereen!

2. Vermindering van afval

Door GFT apart te houden, wordt je restafval aanzienlijk verkleind: goedkoper én duurzamer.

3. Cirkel rond

Het afval dat in het bakje wordt verzameld, kan worden toegevoegd aan een grotere composthoop of compostbak in de tuin. Dit wordt dan rijke compost die kan worden gebruikt om planten en bloemen te voeden.

4. Minder stank en meer hygiëne

Veel keukencompostbakjes zijn voorzien van een deksel en een koolstoffilter. Dit voorkomt geurtjes en houdt vliegen op afstand.

5. Bewustwording

Een compostbakje moedigt aan om bewuster om te gaan met voedselverspilling en afval. Het maakt meteen duidelijk hoeveel organisch afval je dagelijks hebt.

6. Compact en stijlvol

Moderne compostbakjes zijn vaak compact en ontworpen om er mooi uit te zien. Ze passen goed in de keuken en zijn gemakkelijk schoon te maken.

GFT apart verzamelen is dus de boodschap! Starten doe je dus makkelijk met een mooi compostbakje dat je gerust op het keukeneiland mag laten staan:

Compact compostbakje in de keuken

1/11 Zet dit duurzaam bakje gerust in de vaatwasser! Voor 1,8 liter afval. Brabantia – € 21,90 verkrijgbaar via o.a. brabantia.com 2/11 Stevige Duitse kwaliteit met actieve koolfilter tegen geurtjes. Voor 5 liter afval. Bremermann – € 31,99 verkrijgbaar via o.a. duurzametuinartikelen.be 3/11 Composteren op grootmoeder’s wijze. Lekker retro! Voor 6,3 liter afval. Esschert Design -€ 23,50 verkrijgbaar via o.a. kastinkleur.nl 4/11 Een luxe-uitstraling door het roestvrije staal en de houten afwerking. Voor 2,8 liter afval. Gogreebell – € 38,66 verkrijgbaar via o.a. amazon.com.be 5/11 De biologische afvalzakjes en actieve koolfilters houden alle geurtjes tegen. Voor 6 liter afval. jella® – 32,14 € verkrijgbaar via o.a. amazon.com.be 6/11 Gemaakt uit recyclagemateriaal en met een extra grote handige opening. Voor 3 liter afval. Koziol – € 15,99 verkrijgbaar via o.a. cookinglife.be 7/11 Een tijdloos grijs-hout design uit bamboe. Voor 5 liter afval. Maisons du Monde – € 39,99 verkrijgbaar via maisonsdumonde.com 8/11 Zeg gedag tegen hinderlijke geur of vervelende insecten. Voor 5 liter afval. Multikraft – € 36 verkrijgbaar via o.a. ecosplendo.be 9/11 Ideaal voor een groot gezin. Geen geurtjes door de afwasbare filter. Voor 7 liter afval. Pebbly – € 34,19 verkrijgbaar via o.a. piccantino.be 10/11 Klein, handig en mooi: deze kan zo mee op tafel. Voor 1,8 liter afval. Point Virgule – € 13,95 verkrijgbaar via o.a. verthus.be 11/11 De driehoek past makkelijk in de hoek van de gootsteen en werkblad of je kunt hem ophangen aan een keukenkast. Voor 2,5 liter afval. Tupperware – € 37,50 verkrijgbaar via o.a. bol.com 1/11 Zet dit duurzaam bakje gerust in de vaatwasser! Voor 1,8 liter afval. Brabantia – € 21,90 verkrijgbaar via o.a. brabantia.com 2/11 Stevige Duitse kwaliteit met actieve koolfilter tegen geurtjes. Voor 5 liter afval. Bremermann – € 31,99 verkrijgbaar via o.a. duurzametuinartikelen.be 3/11 Composteren op grootmoeder’s wijze. Lekker retro! Voor 6,3 liter afval. Esschert Design -€ 23,50 verkrijgbaar via o.a. kastinkleur.nl 4/11 Een luxe-uitstraling door het roestvrije staal en de houten afwerking. Voor 2,8 liter afval. Gogreebell – € 38,66 verkrijgbaar via o.a. amazon.com.be 5/11 De biologische afvalzakjes en actieve koolfilters houden alle geurtjes tegen. Voor 6 liter afval. jella® – 32,14 € verkrijgbaar via o.a. amazon.com.be 6/11 Gemaakt uit recyclagemateriaal en met een extra grote handige opening. Voor 3 liter afval. Koziol – € 15,99 verkrijgbaar via o.a. cookinglife.be 7/11 Een tijdloos grijs-hout design uit bamboe. Voor 5 liter afval. Maisons du Monde – € 39,99 verkrijgbaar via maisonsdumonde.com 8/11 Zeg gedag tegen hinderlijke geur of vervelende insecten. Voor 5 liter afval. Multikraft – € 36 verkrijgbaar via o.a. ecosplendo.be 9/11 Ideaal voor een groot gezin. Geen geurtjes door de afwasbare filter. Voor 7 liter afval. Pebbly – € 34,19 verkrijgbaar via o.a. piccantino.be 10/11 Klein, handig en mooi: deze kan zo mee op tafel. Voor 1,8 liter afval. Point Virgule – € 13,95 verkrijgbaar via o.a. verthus.be 11/11 De driehoek past makkelijk in de hoek van de gootsteen en werkblad of je kunt hem ophangen aan een keukenkast. Voor 2,5 liter afval. Tupperware – € 37,50 verkrijgbaar via o.a. bol.com Zet dit duurzaam bakje gerust in de vaatwasser! Voor 1,8 liter afval. Brabantia – € 21,90 verkrijgbaar via o.a. brabantia.com Stevige Duitse kwaliteit met actieve koolfilter tegen geurtjes. Voor 5 liter afval. Bremermann – € 31,99 verkrijgbaar via o.a. duurzametuinartikelen.be Composteren op grootmoeder’s wijze. Lekker retro! Voor 6,3 liter afval. Esschert Design -€ 23,50 verkrijgbaar via o.a. kastinkleur.nl Een luxe-uitstraling door het roestvrije staal en de houten afwerking. Voor 2,8 liter afval. Gogreebell – € 38,66 verkrijgbaar via o.a. amazon.com.be De biologische afvalzakjes en actieve koolfilters houden alle geurtjes tegen. Voor 6 liter afval. jella® – 32,14 € verkrijgbaar via o.a. amazon.com.be Gemaakt uit recyclagemateriaal en met een extra grote handige opening. Voor 3 liter afval. Koziol – € 15,99 verkrijgbaar via o.a. cookinglife.be Een tijdloos grijs-hout design uit bamboe. Voor 5 liter afval. Maisons du Monde – € 39,99 verkrijgbaar via maisonsdumonde.com Zeg gedag tegen hinderlijke geur of vervelende insecten. Voor 5 liter afval. Multikraft – € 36 verkrijgbaar via o.a. ecosplendo.be Ideaal voor een groot gezin. Geen geurtjes door de afwasbare filter. Voor 7 liter afval. Pebbly – € 34,19 verkrijgbaar via o.a. piccantino.be Klein, handig en mooi: deze kan zo mee op tafel. Voor 1,8 liter afval. Point Virgule – € 13,95 verkrijgbaar via o.a. verthus.be De driehoek past makkelijk in de hoek van de gootsteen en werkblad of je kunt hem ophangen aan een keukenkast. Voor 2,5 liter afval. Tupperware – € 37,50 verkrijgbaar via o.a. bol.com

Dit vind je vast ook interessant:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!