Trompetbloem: klimplant voor een gracieuze gevel

Zie je een zuiders sfeertje wel zitten op je terras? De trompetplant of Campsis zorgt voor de perfecte tropisch touch.

Laatbloeier

Wanneer de meeste zomerbloemen op hun laatste benen lopen, ontpopt de trompetbloem zich als showbeest in de tuin. In de late nazomer bloeien er, afhankelijk van de soort, oranje, lichtrode of gele trompetvormige bloemen. Ze zitten als trossen aan de uiteinden van de eenjarige twijgen.

Omdat de gewone cultivars eerst een goede doorstart nodig hebben, bloeien ze pas na enkele jaren. Dus werd er een nieuwe cultivar gekweekt: de C.x tagliabuana ‘Madame Galen’. Dit ras laat al in het eerste of tweede jaar bloemen zien. Hoe warmer en zonniger de plek, hoe rijkelijker de bloemen. Plant de trompetbloem dus op een zonnige, windluwe plaats, het liefst tegen een zuidmuur.

Snel de hoogte in

De trompetbloem is een snelgroeiende, bladverliezende klimheester die redelijk winterhard is. Ook na een strenge winter groeit de plant meestal weer uit. Tenzij hij ergens in de volle ijzige tocht stond.

De plant klimt zich door zijn hechtwortels een weg naar boven. Toch zijn die niet sterk genoeg om zich vast te houden bij een te sterke wind. Volle, grote exemplaren worden dus beter regelmatig aangebonden.

Gezond tegen de gevel

Als je de plant tussen de tegels aan de gevel wilt laten groeien, voorzie je een ruim plantgat met goed doorlatende en voedingrijke grond. Let erop dat de plant genoeg water krijgt, zeker tegen een droge gevel.

De trompetbloem schittert tegen muren, maar is ook heel mooi om te laten groeien over een prieeltje of overkapping bijvoorbeeld. Kies steeds voor de ‘Madame Galen’ want die groeit hoog, is rijkbloeiend en gezegend met opvallende, grote zalmroze bloemen.

Snoeitips

De trompetplant groeit snel dus regelmatig snoeien is de boodschap. Doe je dat niet, krijg je na verloop van tijd een wirwar aan takken. Geef de plant in maart of april een verjongingskuur door hem plat tegen de gevel te snoeien. Zo hoeft hij na enkele jaren nauwelijks nog gesteund te worden.

