Sneeuwklokjes: 10 verrassende weetjes

De eerste sneeuwklokjes steken hun kopje boven de grond. Een heugelijk moment voor iedere tuinier, want dat betekent dat het tuinseizoen én de lente weeral een stapje dichterbij komen. Hier lees je alvast enkele belangrijke weetjes over dit bijzondere bolgewas.

Wist jij dit al over sneeuwklokjes?

De wetenschappelijke naam ‘Galanthus nivalis‘ is afgeleid van de Griekse woorden ‘gala’ (= melk) en ‘anthos’ (= bloem). Nivalis betekent ‘in of bij de sneeuw groeiend’. Het blad, de bloem én de bol van sneeuwklokjes zijn giftig. Geef sneeuwklokjes een plek waar ze in het voorjaar volop in de zon staan, maar de rest van het jaar in de schaduw. Een plek onder bomen of struikgewas is vaak ideaal. Ze houden van een rustige plek waar je de grond niet al te veel moet bewerken. In februari en maart worden vaak evenementen georganiseerd waar je sneeuwklokjes kunt komen bekijken en kopen. Op zo’n events vind je vaak zeldzamere (en duurdere) soorten. Ideaal voor sneeuwklokjesliefhebbers, ook wel galantofielen genoemd. Er bestaan maar liefst 2000 verschillende sneeuwklokjes wereldwijd en dat aantal blijf maar groeien. Naast het bolgewas bestaat ook de bergsneeuwklokjesboom (Halesia carolina). Deze struik bloeit van half april tot half mei en heeft bloemetjes die op sneeuwklokjes lijken. Sneeuwklokjes maken maar kleine bolletjes, die snel uitdrogen. Daarom koop je ze best in maart, na de bloei met het loof er nog aan, die je vervolgens op de gewenste plek in de tuin zet. Het is vrij ongebruikelijk, maar je kunt sneeuwklokjes ook zaaien. Als de groene zaaddozen geel worden, iets opengaan en de steeltjes naar de grond buigen, wordt het tijd om de zaden te verzamelen. Zaai ze direct in de grond. In Groot-Brittannië zijn sneeuwklokjes enorm populair. Er zijn zelfs verzamelaars die hoge bedragen neertellen om een zeldzame soort te bemachtigen. De duurste tot nog toe is ‘Golden Tears’, een geel sneeuwklokje in de vorm van een pagode. Dat werd in 2002 op eBay verkocht voor liefst 2200 euro.

Sneeuwklokjes: 3x perfect geplant

1. De juiste verzorging

Strooi bovenop een laag bladaarde of compost. Op arme grond gebruik je verteerde stalmest, en extra vinasse of beendermeel na de bloei.

2. De juiste diepte

Plant sneeuwklokjes diep. Ook al is het een klein bolletje, het moet echt tien centimeter de grond in.

3. Het juiste plekje

Sneeuwklokjes groeien het liefst in een bosomgeving onder bladverliezende bomen en planten, in humusrijke grond die niet uitdroogt. ’s Winters genieten ze van de zon, in de zomer houden de knolletjes van schaduw.

