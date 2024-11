Wat als je kat van een giftige plant heeft gegeten?

Katten weten van nature welke planten ze niet mogen eten. Maar toch kun je beter het zekere voor het onzekere nemen. Een ongelukje is snel gebeurd! Lees hier wat je moet doen als je kat van een giftige plant heeft gegeten.

At je kat van een giftige plant?

Het komt maar weinig voor dat een kat bewust van een giftige plant proeft. Maar wat wél vaker voorkomt is dat ze giftige stoffen van bladeren en stuifmeel ‘vangen’ met hun pels. Katten likken hun pels dagelijks, en kunnen zichzelf dus zo vergiftigen.

Zie je een van deze symptomen? Dan kan het misschien zijn dat je kat giftige stoffen binnen heeft.

verward overkomen

overtollig kwijlen

diarree krijgen

moeilijk ademen

braken

opvallend meer drinken

Soms kunnen de effecten ook ernstiger zijn, zoals een verandering in hartslag en ademhaling of nier- en leverfalen. Heb je een vermoeden dat je kat met een giftige plant in aanraking kwam? Contacteer dan meteen je dierenarts. Zoek ook uit over welke plant het eventueel kan gaan en licht de dierenarts in.

Let op met giftige planten in je huis en tuin.

In de tuin

Planten die voor ons giftig zijn, zoals berenklauw, herfsttijloos, blauweregen, goudenregen, meiklokjes, monnikskap, oleander, vingerhoedskruid en Datura, zijn dat ook voor katten. Verder is het opletten geblazen voor:

Lelies : niet alleen het stuifmeel van de bloemen, maar ook de bladeren en zaden zijn giftig voor katten.

: niet alleen het stuifmeel van de bloemen, maar ook de bladeren en zaden zijn giftig voor katten. Chrysanten : ze bevatten pyrethrinen, waarvan natuurlijke contactinsecticiden worden gemaakt. Die kunnen maag- en darmklachten opleveren, en bij katten met een gevoelige huid irritatie veroorzaken. De chrysanten Tanacetum cinerariifolium en T. coccineum zijn het gevaarlijkst.

: ze bevatten pyrethrinen, waarvan natuurlijke contactinsecticiden worden gemaakt. Die kunnen maag- en darmklachten opleveren, en bij katten met een gevoelige huid irritatie veroorzaken. De chrysanten Tanacetum cinerariifolium en T. coccineum zijn het gevaarlijkst. Klaprozen : ze bevatten melksap met alkaloïden, waaruit onder meer opium en heroïne wordt gewonnen. Katten kunnen bedwelmd geraken van de bloemen. De slaapbol (Papaver somniferum), een populaire eenjarige, bevat de hoogste concentratie.

: ze bevatten melksap met alkaloïden, waaruit onder meer opium en heroïne wordt gewonnen. Katten kunnen bedwelmd geraken van de bloemen. De slaapbol (Papaver somniferum), een populaire eenjarige, bevat de hoogste concentratie. Stinkertjes: De bloemen en het sap van de Tagetes kunnen katten maagklachten bezorgen.

Haagsnoeisel

Ruim ook meteen haagsnoeisel van coniferen en taxus op; wanneer katten er in rollen krijgen ze het sap op hun pels en ook dan kunnen ze vergiftigingsverschijnselen vertonen. Het gevaar is het grootst bij jonge katten, die graag met bloemen en planten spelen, en oudere, verzwakte dieren.

Kamerplanten

Lelies, aloë vera, dieffenbachia, chrysanten en de sansevieria moet een kat absoluut vermijden, want deze planten kunnen voor accuut nierfalen zorgen.

Maar ook deze uitgebreide lijst van op groenvanbijons.be staat gekenmerkt als giftig. Al zal je kat aan deze planten niet sterven, ze kunnen toch voor diarree en maagklachten zorgen:

agave

allamande

alocasia

aloë vera

amaryllis

annemoon

azalea

bitterblad

caladium

calla

chrysant

croton

cyclaam

dieffenbachia

ficus

hedera

hortensia

hulst

hyacinth

iris

kamerbrem

kamerpalm

kansenboom

kegelsleutelbloem

kerstroos

kerstster

lathyrus

lelie

lelietje-van-dalen

lepelplant

maagdenpalm

maretak

narcis

oleander

oranjeboompje

palmlelie

philodendron

sansevieria

sierpeper

sint jozefplant

sneeuwklokje

vingerplant

wasbloem

zijdeplant

Gelukkig zijn er ook planten die helemaal veilig zijn voor je kat:

calathea

bananenplant

pannenkoekenplant

terrarium: hier zitten de plantjes veilig achter glas en kurk

blauwvaren

krulvaren

graslelie

peperomia

