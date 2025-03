In kannen en kruiken: 14x stijlvol schenken met flair

Of je nu een paasbrunch organiseert of een gezellig etentje, een mooie schenkkan maakt je tafel helemaal af. Met deze 14 toppers van kannen schenk je niet alleen drankjes, maar ook een portie lentegevoel.

Theekan, koffiekan, alles kan!

Op een sfeervolle eettafel mag een mooie schenkkan niet ontbreken. Natúúrlijk kun je drankjes ook rechtstreeks uit de fles serveren, maar een passende karaf tilt je tafeldekking met gemak naar een hoger niveau.

Kies voor een glazen karaf voor een lichte en frisse uitstraling, perfect voor een moderne of klassieke tafelsetting. Wil je eerder een warme en authentieke sfeer? Ga dan voor een keramieken of terracotta kan, die met zijn robuuste uitstraling een rustieke toets aan je tafeldecoratie toevoegt. Wat je voorkeur ook is, voor elke tafelsetting is er wel een geschikt exemplaar te vinden.

Niet alleen voor drankjes

Waarom zou je je mooiste kan enkel gebruiken om drankjes te serveren? Met een kleurrijk boeket, enkele takjes eucalyptus of een bos wilde veldbloemen wordt je schenkkan in een handomdraai een originele vaas. Zo geef je je tafel niet alleen een vleugje natuurlijke charme, maar creëer je ook een eyecatcher die perfect past bij de vrolijke lentesfeer.

14x Schenken met flair

Nog op zoek naar een stijlvol exemplaar? Onze selectie maakt het je alvast makkelijk om deze praktische must-have te shoppen.

Schenkkan van melamine ‘Color Life Lime’ Schenkkan van melamine ‘Color Life Lime’ € 26,99 – Rose & Tulipani Shop het hier. Geribbelde waterkaraf met bijpassend glas Geribbelde waterkaraf met bijpassend glas € 39 – Ferm Living Shop het hier. Tip! Deze elegante set kan zo op je nachtkastje voor een verfrissend glaasje water ’s nachts. Karaf in visvorm ‘Fish & Fish’ Karaf in visvorm ‘Fish & Fish’ € 35,50 – Paola Navone for Serax Shop het hier. Schenkkan van aardewerk met kersen Schenkkan van aardewerk met kersen € 29,95 – Dille & Kamille Shop het hier. Karaf van gespikkeld glas ‘Dotio’ Karaf van gespikkeld glas ‘Dotio’ € 22,99 – La Redoute Shop het hier. Koelkastkaraf met isolerende hoes en automatische schenktuit Koelkastkaraf met isolerende hoes en automatische schenktuit € 49,99 – Eva Solo Shop het hier. Schenkkan met bolle vormen ‘Mizu Kiri’ Schenkkan met bolle vormen ‘Mizu Kiri’ € 50 – Polspotten Shop het hier. Schenkkan in ananasvorm ‘Pineapple’ Schenkkan in ananasvorm ‘Pineapple’ € 49 – Ichendorf Shop het hier. Karaf van aardewerk Karaf van aardewerk € 36 – Le Creuset Shop het hier. Karaf met strepen Karaf met strepen € 16,99 – Leen Bakker Shop het hier. Schenkkan van porselein Schenkkan van porselein € 8,95 – Dille & Kamille Shop het hier. Tip! Zet je houten lepels en spatels in een klassieke schenkkan voor een nostalgische touch in de keuken. Limonadekan met kleurvlakken Limonadekan met kleurvlakken € 41,20 – Hübsch Shop het hier. Schenkkan met dop ‘Liberta’ Schenkkan met dop ‘Liberta’ € 39,99 – Ichendorf Shop het hier. Karaf van aardewerk ‘Olympe’ Karaf van aardewerk ‘Olympe’ € 26,99 – La Redoute Shop het hier.

Meer tips voor een stijlvolle tafel:

